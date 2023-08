A la vera del Río de la Plata, el pasado viernes 04 de agosto de 2023 se inauguró una Plaza en Memoria de las víctimas del atentado a la AMIA. Con acceso directo por Ciudad Universitaria, está ubicada entre el Parque de la Memoria y la Reserva Natural Costanera Norte. La Plaza Memoria AMIA es un proyecto que fue liderado por el departamento de Arte y Producción de la institución, y desarrollado en conjunto con la secretaría de Desarrollo Urbano. Tiene como basamento los escombros del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Pasteur 633) que fue destruido por el coche-bomba que se incrustó en el año 1994. Una placa con los nombres de las 85 víctimas fatales, se ubicó en el sector de bienvenida y cerca de ella hay un visor de vidrio que permite observar parte de los escombros de la sede de la AMIA. En todo el memorial se distribuyeron de forma regular 85 estacas verticales de acero inoxidable de 3 metros de altura, que representan a cada una de esas personas. Además, hay un anfiteatro pensado para convocar al encuentro y a la reunión de las personas que consta de una estructura de hormigón de forma circular y una pasarela, que desde su extremo sobre el río, permite tener una perspectiva amplia del Memorial.

El presidente de AMIA, Amos Linetzky dijo en al acto de inauguración: “Este monumento es como una metáfora perfecta de un intento de destrucción que no pudo vencernos. Nuestra misma presencia hoy aquí, es una prueba que no nos vencieron. Solemos decir que, por el atentado a la AMIA, los conceptos de memoria y justicia son dos caras inseparables de la misma moneda. Porque mientras vivamos con impunidad, lamentablemente no podemos concentrarnos únicamente en el homenaje, sino que tenemos que mantener vivo el reclamo de justicia”.

DIARIO MI BELGRANO : Información de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez. Podés leerlo desde la Web: https://www.mibelgrano.com.ar/ultimaedicion

RECIBIR MI BELGRANO : Podés solicitar el envío del diario por Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp: 11-4409-3466.

PUBLICIDAD EN MI BELGRANO : Para publicar en Mi Belgrano, podés solicitar el Tarifario enviando un Email: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.

CORREO DE LECTORES : Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.

APORTE ECONÓMICO : Si te gusta Mi Belgrano y querés ayudarnos a crecer cada día más, podés hacer tu aporte por Mercado Pago: Aporte de $100 – Aporte de $200 – Aporte de $500 – Aporte de $1000 o por Paypal: Aporte con Paypal.

MI BELGRANO TV : https://www.youtube.com/@mibelgrano.

SEGUINOS EN INSTAGRAM : @mibelgrano.