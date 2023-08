Cuando un vecino se va, queda un espacio vacío

Por WhatsApp recibimos muchos mensajes de lectores: comentarios, reclamos, sugerencias. Hay vecinos que además de disfrutar la lectura del diario Mi Belgrano, les gusta comunicarse con nosotros para expresar su opinión. Uno de ellos era Eduardo Alberto Natali, un vecino del Barrio Parque General Belgrano, conocido popularmente como “Barrio River”, que a menudo nos escribía. Falleció el 15 de Julio de 2023, a los 70 años.



En homenaje a Eduardo, recordamos un reclamo suyo que publicamos en mayo de 2021: “Vivo en Alte. Manuel José García al 1000, a metros del estadio Monumental. Hace tiempo los vecinos observamos con sorpresa que la limpieza de las calles, cordones, cunetas y el vaciado de tachos en veredas, se ha interrumpido. Hace más de un mes y medio pasó un camión provisto de mangueras con agua a presión con las que se sopletearon veredas y calles y levantaron basura y hojas. De ahí en adelante nuestro hermoso barrio está terriblemente sucio y desprolijo. Hay hojas, montones de ellas, producto de lo que los vecinos vamos juntando en montículos, para evitar se acumulen en las cunetas y en caso de lluvia o tormenta tapen las alcantarillas. Agrego además una observación pintoresca e incidental, los últimos barrenderos fueron vistos por el barrio en horario de madrugada, 2 o 3 A.M, cuando antes había un equipo que pasaba a partir de las 7 u 8 de la mañana y de esa manera los vecinos podíamos supervisar la limpieza, el barrido, la recolección y la frecuencia. Teníamos a un Señor Barrendero, Don Orlando, que hacía su trabajo con dedicación y detalle, pero no sabemos que sucedió con él. Los de la madrugada, pasan y prácticamente no levantan nada. Solicitamos a quien corresponda que se subsane esta situación indeseable, ya que es muy difícil que podamos levantar semejante cantidad de hojas. Esperemos que desde la Comuna 13 nos den una pronta y efectiva solución”. Enterados del reclamo, desde la Comuna 13 se comunicaron con Eduardo y le respondieron lo siguiente: “La dotación de empleados de barrido de la empresa Cliba se vio afectada por el Covid y el periodo de confinamiento. Además el otoño nos trae una gran cantidad de hojas. Ya se está trabajando en el tema”. En la madrugada del 31 de mayo estuvieron recolectando las hojas y los vecinos del Barrio Parque General Belgrano, quedaron muy agradecidos por la tarea cumplida.

Te vamos a extrañar

De apellido Natali, hijo de José y Beba, y hermano de Marcelo. De nombre Eduardo o también conocido como Chiche. Nacido el 4 de febrero de 1953, llegó al barrio a los 4 años y nunca se fue. Un amante de su barrio, activo e intenso por mejorar su lugar y el de los vecinos. Un habitué de New Jonathan, un creyente que desplegaba sus rezos en la parroquia Santiago Apóstol e hincha-socio del equipo de las gallinas de los huevos de oro, ese club social tan lindo que es River Plate que usó yendo asiduamente al cine, a la pileta y a otras tantas actividades. Graduado del Colegio San Román, ubicado en Migueletes al 2000, en el año 1970 y años más tarde, recibido en la facultad de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires. Un trabajador incansable en grandes empresas y con su última pasión laboral destinada al rubro de los seguros.

Amado por los cercanos, querido por los relativamente lejanos. Siempre con una sonrisa, con una ocurrencia y al lado de quién lo necesitaba. Una persona brillante, de esas que te encontrás pocas veces en la vida. Hoy no estás, la vida es por naturaleza injusta e impredecible. Te extrañaremos, porque tu presencia solo podía mejorar el rato y hacernos salir de la realidad que pueda tocar. No hay más que decir que gracias infinitas, y que tu nombre será llevado como un ejemplo para todo el que pudo conocerte. Eduardo Natali. Un gran hijo, un gran hermano, un gran amigo, un gran vecino y mi gran padrino. Tú ahijado, tú familia, tus amigos y tú querido Barrio River, te guardarán en su memoria.

Federico Lana

Su relación con el barrio

El 15 de Julio de 2023 nos dejó el querido Eduardo Natali, vecino del Barrio River. Quien lo conoció, sabe lo que amaba el barrio y todo lo que impulsó desde la red de la Comuna 13. Siempre que hablaba con él, no dejaba de comentarme lo que había pedido para el barrio, para que estuviese mejor. Sus pedidos fueron interminables, relacionados con el tránsito, las veredas rotas, la poda de árboles, los eventos en el Club River Plate, etc. Se esmeraba por conseguir todo lo que se proponía para que el barrio siguiera siendo lo que siempre fue, un hermoso lugar del cual Eduardo estaba orgulloso. A los encargados de la Comuna les hacía llegar sus pedidos y no paraba hasta conseguirlo, los vecinos del barrio le estaban muy agradecidos, porque muchas cosas se hacían gracias a su intervención. Todos sentimos enormemente esta pérdida tan temprana, y esperamos que el espíritu jovial y alegre de Eduardo prenda en otros vecinos que quieran tomar su posta. Parafraseando y cambiando un verso de Alberto Cortéz, solo puedo decir “cuando un vecino se va, queda un espacio vacío”. Espero que haya dejado la semillita prendida para que el barrio esté cada día mejor. Adiós querido vecino, acá estaremos tratando de seguir tu ejemplo.

Norma Iacomucci