¿Imprudencia?

Varios choques se produjeron el mes pasado en nuestra Comuna 13. El domingo 09 de julio por la mañana, chocaron tres vehículos en el barrio de Colegiales.

Entre el viernes 14 y el sábado 15 de julio se produjeron dos choques en la Av. Cabildo. Algunos vecinos que vieron la publicación en las redes sociales, opinaron: “Esa esquina es terrible, empezando por los que vienen por Roosevelt y doblan en Cabildo hacia Provincia, que no ceden el paso a los peatones que están cruzando”. “¿Las ventajas del Metrobus?”. “Suerte que no atropellaron a nadie”. “Me extraña que no haya más accidentes, manejan muy mal. Muchos van mirando el celular, no respetan los semáforos, etc”. “Ese día había partido en River y ya estaban empezando a llegar a la cancha. Hay que ver en que estado venían”. “Cabildo y José Hernández es otra esquina complicada”.

El domingo 23 de julio por la madrugada, chocaron un Fiat que circulaba por Echeverría con un patrullero que iba por Conesa. Algunos vecinos que vieron la publicación en las redes sociales, opinaron: “Hace rato vengo reclamando por esa esquina porque es muy peligrosa. Se necesita un semáforo o un reductor de velocidad. ¿Van a esperar que haya un muerto?”. “Es una esquina peligrosa durante el día, me imagino que un domingo a la madrugada debe ser una autopista”. “¡Otra vez esa esquina! Los autos que circulan por Conesa van a mucha velocidad desde Mendoza”.