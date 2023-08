La tranquilidad habitual del domingo, se vio alterada desde temprano por un gran movimiento de gente que iba de aquí para allá. Largas filas se podían ver en algunas escuelas. Preguntamos por nuestras redes sociales, ¿cuánto tardaron en votar los vecinos de Belgrano, Colegiales y Núñez?, y nos respondieron lo siguiente:

“25 minutos en Héroes de Malvinas (Av. Crámer 2136)”. “Fui a esa misma escuela a las 13 horas y tardé una hora y media”. “Yo, también ahí, estuve 3 horas. ¡De terror! “Voté en el Sagrado Corazón (Blanco Encalada y Av. Crámer) y tardé 45 minutos. Estaba todo muy desorganizado y no habían carteles indicando nada”. “En la escuela de Monroe al 3000 hice bastante rápido aunque en la cola había 10 o 12 personas”. “En ese mismo colegio, hice cola en el patio porque tenía cerca de 20 personas adelante. Estuve esperando una hora”. “Fui a votar alrededor de las 10 de la maña a la Escuela NEA (Vidal 1861) y voté en 3 minutos. No había nadie en la mesa, a lo mejor fue por el horario”. “En Vidal al 1800 demoré unos 40 minutos pero en otras mesas iban más rápido”. “En el Normal 10 (O´ Higgins y Monroe) a las 9.40 horas, en mi mesa había una sola persona. En 10 minutos voté, pero en las demás mesas había largas filas”. “En esa misma escuela tardé una hora y media”. “Una hora estuve en el Belgrano Day School. No puede ser que perdamos tanto tiempo”. “Tardé una hora y tuve suerte. En la mayoría de las mesas, las filas avanzaban muy lento y la organización era muy improvisada”.



“En el Liceo 9, a las 16 horas, demoré unos 40 minutos”. “En el Casto Munita estuve más de una hora”. “En la Misericordia, a las 16 horas, voté en 2 minutos. Mi mesa no tenía fila pero en el resto había mucha gente esperando”. “En el Instituto Patrocinio de San José (Conesa 1846), tardé 3 horas. Para colmo, cuando llegó mi turno, las boletas de un candidato no estaban”. “En el Patronato Español (Av. Federico Lacroze 2950) estuve 50 minutos haciendo fila. Es un delirio y un capricho el doble sistema de voto”. “Fui temprano, a las 10 horas, al Instituto Sagrado Corazón y estuve 50 minutos allí. La organización de las filas era pésima. Las máquinas estaban mal ubicadas y no permitían votar en forma manual mientras el otro emitía el electrónico”. “En la escuela Pablo Pizzurno (Monroe 3000) había una cola interminable y encima no avanzaba”. “Menos de 10 minutos estuve en la escuela Raggio”. “Voté en menos de media hora en el Club Harrods. Veo gente super enojada porque tardó 1 o 2 horas, cuando para un partido de fútbol o un recital hacen filas más largas. Es cada 4 años, no nos quejemos. Sin nuestro compromiso no podemos defender la democracia que tanto costó recuperar”. “Pasado el mediodía, la escuela de Monroe al 3000 era un parque de diversiones con chicos con patineta, otros corriendo y papas mirando el celular. Me fui y volví más tarde, igual tuve que esperar más de media hora”. “La Universidad Di Tella recién abrió sus puertas a las 9 de la mañana. La gente estaba esperando afuera con mucho frío”.