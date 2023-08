Autos con vidrios rotos en Av. Álvarez Thomas

Gabriel Schultz trabaja hasta la 1 de la mañana en “Polémica en el bar”, un programa de televisión que se emite por América y a las 6 de la mañana comienza su programa de radio. Como vive en Olivos, un amigo le prestó un lugar para dormir en el barrio de Colegiales. Una noche, le rompieron el vidrio de su auto que había dejado estacionado sobre Álvarez Thomas. Entraron por el asiento trasero al baúl y le robaron ropa, un termo, una yerba y un mate. Arregló el vidrio y durante una semana fue dejando el auto estacionado en distintas calles porque en esa cuadra ya le daba miedo dejarlo. Una noche volvió a dejar el auto sobre Álvarez Thomas, pero sobre la mano que va hacia el centro. Cuando fue a buscar su vehículo a las 5 AM, encontró nuevamente el vidrio roto. Esta vez le arrancaron la pantalla multimedia. Schultz publicó una historia de Instagram con fotos dónde mostraba cómo le rompieron el vidrio del auto y el siguiente texto: “Acá había un estéreo. Así encontré mi auto. Acá había un vidrio. Gracias por la buena onda de todos los mensajes. El auto estaba en Álvarez Thomas entre Lacroze y Teodoro García. No lo dejo en Garage porque no hay lugar. Cuando dije estéreo quise decir pantalla multimedia. Soy un poco antiguo”.

Publicamos la información en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) y algunos vecinos comentaron lo siguiente: “Ocurre al menos un robo por día. En mi cuadra están robando los tableros de los porteros eléctricos”. “Entre las ciclovías, los decks gastronómicos y la barbaridad de obras nuevas que permiten con el Código Urbanístico, cada vez somos más en el barrio y cada vez hay menos lugar para estacionar. Ni hablar de guardar en un Garage porque se van vendiendo casi todos para construir edificios”. “Colegiales y Palermo son tierra de nadie. Todos los días se pueden ver una gran cantidad de autos con los vidrios rotos”.