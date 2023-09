Choque en Virrey del Pino y Superí

El miércoles 30 de agosto de 2023, en Virrey del Pino y Superí, un vehículo particular Chevrolet Agile, conducido por una mujer, volcó tras chocar con un Honda Civic y un VW Suran que estaban estacionados. Los Bomberos de la Ciudad se presentaron en el lugar y verificaron que no había personas atrapadas. Las dos ocupantes del rodado manifestaron que no requerían asistencia médica. No informaron los motivos por los cuáles se produjo el choque.

