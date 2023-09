“Queremos seguir mejorando el lugar que elegimos para vivir”

Este día de las comunas tiene un sabor especial, es el último de mi primera gestión como presidente de la Junta Comunal, y por supuesto me invaden grandes sentimientos. Por un lado, el orgullo de la tarea cumplida con compromiso, responsabilidad, y la seguridad de haber conformado un gran equipo idóneo que me asesora, me guía y me inspira para poder concretar todos los proyectos que llevamos adelante en esta etapa. Pero también con la ilusión de poder continuar un periodo más a cargo de la Comuna, para tener la oportunidad de seguir trabajando en objetivos claros que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Si tengo que hacer un balance de estos casi 4 años, sin dudarlo, debo empezar por el gran desafío de gestionar la pandemia. En marzo del 2020, a 3 meses de mi asunción, tuvimos que replanificar y reasignar todas nuestras tareas, y así todos en la comuna nos dedicamos a coordinar acciones que dieran apoyo a las diferentes estrategias contra el Covid 19. Dirigimos grandes centros de testeo, organizamos testeos de Covid a domicilio para evitar que las personas se trasladen, coordinamos el Hotel Ker que alojó pacientes Covid positivo para garantizar su aislamiento. También asistimos a adultos mayores, conversando largas horas para mitigar su soledad y los ayudamos con sus compras en farmacias y supermercados para evitar que tuvieran que salir.

¡Pudimos participar en la coordinación y atención de distintos vacunatorios en la comuna cuando llegó la tan ansiada vacuna! En cada plaza o centro comercial nos viste con nuestros chalequitos amarillos concientizando sobre distanciamiento para evitar contagios. Atravesamos todas las exigencias de cumplir en el espacio público con la normativa de aspo y dispo: y así estuvimos presentes y acompañamos al sector gastronómico y a los comerciantes en la adaptabilidad a la nueva realidad que nos tocaba vivir. Fue un gran desafío que pudimos superar de manera satisfactoria

Específicamente sobre la planificación de mi gestión a cargo de la Presidencia de la Comuna, me gustaría contarles que cada proyecto fue pensado atendiendo la realidad del entorno y su relación con el resto de la comuna/barrio, pensando cada espacio como componente de un todo de manera integrada. Cada espacio intervenido fue planificado bajo conceptos con perspectiva de género en el diseño urbanístico y en la proyección de políticas públicas, se promovió la participación de la comuna en organizaciones e instituciones dedicadas a la temática de Género e inclusión social, pilares fundamentales en mi gestión.

Asimismo, estas intervenciones en los espacios públicos fueron en todos y cada uno de los casos de enorme calidad y mejoraron la experiencia de los vecinos, ya que buscaron garantizar no solo su puesta en valor y modernización sino que también tuvieron como objetivo garantizar accesibilidad y transitabilidad de todas las personas, la incorporación de espacios inclusivos, y la utilización de materiales sustentables priorizando el cuidado del medio ambiente, esto puede verse plasmado en: BOULEVARD COMODORO RIVADAVIA, PLAZA ALBERTI, PLAZA RAMÍREZ, EL SALVADOR, RECUPERAMOS PLAZA MARECHAL, PATIOS DE JUEGOS DE NORUEGA, MAFALDA Y DE LOS COLEGIALES, RECOMPUSIMOS LA CAMINERIA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO ACCESO EN PARQUE DE LOS NIÑOS, EN PLAZAS FÉLIX AGUILAR Y MÉXICO, SE COLOCÓ SISTEMA DE RIEGO EN TODAS NUESTRAS PLAZAS. Y como cierre a esta gran gestión del espacio público, orgullosamente puedo contar la incorporación de nuevas hectáreas de verde para el disfrute de todos: PARQUE DE LA INNOVACIÓN, PARQUE DEL VEGA, PARQUE DEL PLAYÓN COLEGIALES.

Además abrimos la Comuna a trabajar con grandes instituciones, como la Cruz Roja y la Universidad de Belgrano, con importantes clubes, como River Plate, Excursionistas, Defensores de Belgrano, el Club Ciudad y Buchardo, para llevar adelante proyectos a nuestra comunidad. Pude reunirme con grandes personas que contribuyen de manera desinteresada a tener un lugar mejor para vivir: como Charly de “Divertite sin alcohol”, Lucas de “biosferia”, Juan Cruz de “Voy en Bici”, Carlos de “Banco de Plástico” y Dante de “Banco de bosques”. No solo me ensañaron sobre sus fundaciones sino que me enriquecieron el alma, sabiendo que vale la pena seguir trabajando por un mundo más prospero y solidario, en el que haya una real conciencia de que nuestros actos afectan en los demás y que cada uno puede ser un factor de cambio positivo para su comunidad

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los vecinos que me acompañaron y apoyaron en estos años y decirles que espero contar con ellos en las próximas elecciones de octubre para continuar trabajando por nuestra hermosa comuna, se hizo mucho pero queremos ir por más para seguir creciendo y mejorando el lugar que elegimos para vivir.



Florencia Scavino – Presidenta Junta Comunal 13.