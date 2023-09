Un edificio sin ascensores

Un cronista de TN, en los últimos días de Agosto, subió 22 pisos por la escalera de un edificio ubicado en Álvarez Thomas al 800 mientras iba entrevistando a los vecinos. El motivo de este recorrido se dio debido a que los tres ascensores fueron clausurados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque presentaban irregularidades con las obleas. Ya es la tercera vez en el año que clausuran allí los ascensores.

En ese edificio hay 197 unidades funcionales y viven alrededor de 600 personas que están denunciando la falta de mantenimiento de sus ascensores. Semejante situación, remontó a algunos vecinos a las peores épocas de la pandemia. Por diferentes discapacidades, o bien por la edad, muchos están imposibilitados de salir de sus departamentos. Las complicaciones también se le presentan a los trabajadores del edificio, el encargado tiene que bajar la basura de los 22 pisos por la escalera.

Algunos de los testimonios que le brindaron al cronista de TN fueron: “Acá vive mucha gente mayor, sobre todo en los últimos pisos”. “Una señora de 94 no pudo hacerse los estudios que tenía programados por PAMI debido a su imposibilidad de bajar por las escaleras”. “Estamos inhabilitados de hacer una vida normal e ingresar a nuestras viviendas”. “Tengo 47 años y todavía me puedo mover por escaleras, pero tengo que subir y bajar las escaleras todos los días para ir a trabajar o hacer las compras. Hay gente con bebés y mascotas. Es todo muy complicado”. “Mis hijos vinieron y me llenaron la heladera. Tengo más de 80 años y no puedo salir, es muy triste”.

Los vecinos están a la espera de que el Administrador del Consorcio se ocupe de resolver el tema, así la Agencia Gubernamental de Control puede realizar una inspección y proceder a levantar la clausura.