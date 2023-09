La mejor música melódica italiana en la Argentina

Angelo Marino es un cantautor italiano que decidió venir a la Argentina para promocionar la música italiana y las canciones que escribe e interpreta. Hace poco más de un mes que vive en Buenos Aires y le realizamos la siguiente entrevista.

Contanos sobre tu carrera como artista

Nací en la región italiana más pequeña, el Valle de Aosta, a pocos kilómetros de Francia y Suiza, por lo que también pude hablar y cantar en francés. Esto me permitió actuar como cantante en estos países vecinos de Italia. Luego, hace unos 15 años, tuve la oportunidad de cantar en China, donde permanecí 10 años, ocupándome del arte, pero también del comercio y el turismo.

¿Estás preparando conciertos en la Argentina?

Sí, me considero un poco embajador de la música melódica italiana y estoy proponiendo un concierto de unas quince canciones italianas que van desde el siglo XX hasta nuestros días. Una pequeña historia de la canción italiana, con canciones famosas como “O Sole Mio, Mamma, Volare”, hasta la canción que ganó el Festival de Sanremo 2023, el evento de canto más importante de Italia.

¿Escribís e interpretás canciones originales?

Si. Voy a organizar otros conciertos en los que sólo figurarán mis canciones en el programa. Ahora me resulta más fácil empezar a darme a conocer proponiendo el repertorio melódico clásico italiano, pero el objetivo es luego ser conocido y apreciado por mis canciones originales.

¿Recibiste muchos premios por tus actividades internacionales?

Me alegra que mi trabajo haya sido apreciado y reconocido. En 2023 recibí el reconocimiento de Sudamérica con el premio Estrellas de Lo Angeles TV, el Leopardo de Platino en México y el CD Dorado de la Asociación de Periodistas Argentinos.

¿Organizás eventos musicales en Italia?

El último evento que organicé en Italia fue en Sicilia. Fue un concurso reservado a cantautores, es decir, a artistas que escriben y cantan sus propias canciones. También tengo previsto crear en Argentina un premio en mi nombre reservado a los muchos y buenos artistas argentinos que escriben canciones, el Gran Premio Internazionale della Musica Angelo Marino, que estará vinculado a otros eventos de canto en Italia. Así que, a partir de ahora, quien quiera participar puede ponerse en contacto conmigo por correo electrónico para obtener más información.

¿Te gusta vivir en Argentina?

Sí. Buenos Aires es una ciudad preciosa. Todavía no encontré alguien que me ayude con mis estudios de español. Puedo cantar en italiano, francés e inglés, pero en castellano, todavía no.

¿Cuándo tenés previsto dar tu primer concierto en Argentina?

Daré mi primer concierto de canciones italianas el viernes 15 de septiembre en el Auditorio de la Asociación Italiana de Belgrano (https://asociacionitaliana.com.ar) y me gustaría conocer a mucha gente con la que quizás podría colaborar en proyectos artísticos y culturales entre Argentina e Italia. Me pueden contactar por Email a: magnaboscomarino88@gmail.com o por Whatsapp: +39 389 2674555.