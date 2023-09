Ciclista atropellado en Echeverría y Conesa

Este sábado 30 de septiembre de 2023 por la tarde, poco después de las 14:30 horas, un vehículo marca Ford, modelo Focus chocó con una bicicleta. El ciclista contó al personal policial que estaba circulando por Echeverría y al llegar a la intersección con Conesa, colisionó con la parte delantera del automóvil. Luego de ello se hizo presente un médico de SAME quien trasladó al damnificado, de 42 años, al Hospital Pirovano. Intervino la Unidad de Flagrancia Norte a cargo de la Dra. ARNAUDO que imputó al conductor del vehículo de 47 años de edad.

Un vecino nos envió por Instagram la foto que acompaña está nota junto con el siguiente mensaje: «Nuevamente otro choque en esa esquina. Hasta que no muera alguien no van a hacer nada. Los automovilistas circulan muy rápido por ambas arterias, no respetan a los peatones ni a las bicicletas que van por la ciclovía. Espero que pongan los reductores de velocidad que hay en San Isidro».