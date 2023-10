Una nueva edición de Comisarias Cercanas en la Comuna 13

Con el objetivo de escuchar e intercambiar opiniones para mejorar la seguridad, el primer jueves de cada mes se realiza una reunión virtual, vía zoom, entre vecinos y funcionarios de gobierno, junto con comisarios y oficiales de la Policía de la Ciudad. Se hace una reunión por cada Comuna. El pasado jueves 07 de septiembre de 2023 se realizó la reunión virtual de Comisarías Cercanas de la Comuna 13 a través de la plataforma Zoom. Coordinaron el encuentro, Carlos Brun del Ministerio de Seguridad y Florencia Scavino, Presidenta de la Comuna 13. Participaron comisarios de la zona y vecinos de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez.

Reproducimos a continuación lo que manifestaron algunos vecinos en el encuentro:

“Hasta que no se ajusten las reglamentaciones y las leyes para proteger a los hombres de la fuerza policial y mientras ellos no puedan actuar, las calles seguirán estando liberadas”.

“Quisiera saber si hay posibilidades de poner una cámara, en Ciudad de la Paz y Olazábal. Hay una parada de colectivo, y suelen asaltar a los que están esperando el colectivo por la madrugada. Además, todas las noches hay disturbios, y no se puede dormir. Por último pregunto: ¿Se puede hacer algo con los trapitos?”.

“En Vuelta de Obligado entre Olazábal y Blanco Encalada, saqué el teléfono para contestar una llamada y me lo arrancaron. Corrí al ladrón como pude, tengo 91 años, y cuando llegó a Cabildo lo lograron detener. Estaba la policía y había un patrullero con 4 efectivos. Detuvieron al delincuente, lo esposaron contra la pared y luego se lo llevaron a la comisaría. A mi me atendieron muy bien, me ofrecieron una silla, agua, un café y un medico. Quiero agradecer a todos por la amabilidad y la atención que tuvieron conmigo. Me sentí protegido y tuve la suerte de recuperar el celular”.

“En el mes de junio chocaron una moto y un auto en Juana Azurduy y Av. Crámer, y después chocó un auto con un colectivo de la línea 151. El problema son los contenedores de basura en las esquinas, no se quien los mueve, incomodan a los peatones al cruzar, y le tapan visión a los autos”.

“Vivo en las Lomas de Núñez que era un barrio tranquilo. En Vedia al 2100, le arrebataron un teléfono a una persona que resultó herida. Algo está pasando porque hace un tiempo no teníamos este nivel de inseguridad”.

“En Av. Del Libertador y Juramento y en Monroe entre Libertador y Cabildo, cada vez hay más robos en cualquier horario. Tengo a mi hijo de 15 años que quiero que se maneje solo, pero en Barrancas de Belgrano solo hay un control de policía. Le robaron a un compañero de mi hijo en Sucre y Libertador a las 6 de la tarde”.

