Reunión de vecinos en Núñez

El pasado miércoles 13 de septiembre de 2023, vecinos de Núñez se reunieron con Horacio Rodríguez Larreta en la sede del CGPC 13 (Av. Cabildo 3067). Los asistentes, le transmitieron sus inquietudes y propuestas al Jefe de Gobierno Porteño. Además conversaron sobre las medidas que pueden tomarse para agilizar la movilidad y el estacionamiento en la zona, la seguridad en el barrio, las obras en construcción, la ocupación del espacio público, la presencia policial y la higiene urbana.

Una mamá se quejó porque tiene que pagar una cochera cuando va a buscar a sus hijos a la escuela, ya que no encuentra lugar para estacionar. Una mujer que vive cerca de la estación Rivadavia, manifestó su preocupación por un pequeño asentamiento que hay allí. Un hombre contó que en el Hospital Pirovano no consigue turno para atender a su madre. Otro vecino dijo que saca la basura en horario pero la retiran al otro día y queda un olor terrible.

Un vecino que vive en Campos Salles y Arribeños, dijo que tiene rajaduras en su domicilio. Una vecina se

quejó por los motoqueros que usan las ciclovías para ir más rápido. Otra contó que gente en situación de calle se instala en Manuela Pedraza y Ciudad de la Paz. Un vecino indicó que hay dos bocas de tormenta en Manuela Pedraza al 2500 y se inunda la cuadra de su casa. Una abuela dijo que a su nieto le pusieron un cuchillo en la garganta para robarle el celular. Entre otros temas, los vecinos se quejaron por motos estacionadas en las veredas, por la falta de presencia policial, por la cantidad de obras que hay por manzana y por el desvío de los colectivos los días que hay partido en River.

El Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó que los policías no hacen multas porque tienen que estar concentrados en la seguridad de la gente. Dijo que hay menos crímenes en la ciudad y que no quiere ver a los policías en comisarías, pretende que estén en la calle cuidando a los vecinos. Con respecto a los adoquines en las calles, comentó que son patrimonio nacional y no pueden sacarlos. Que eran para carretas pero ahora no aguantan el peso. Remarcó la importancia de la separación de la basura. Agregó que su gobierno apuesta a la bicicleta y que donde ponen ciclovías, se utilizan mucho. Con respecto al transporte público dentro de la ciudad dijo que mejoró muchísimo, tiene más frecuencia, el subte viene cada 3 minutos, aunque aclaró que en las horas pico en todos los países viajan apretados. También dijo que en Europa no usan el auto.

