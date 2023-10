Diego Achile en el Debate de Comuneros 2023

El día 6 de octubre del 2023 se realizó el debate de comuneros de la Comuna 13. Reproducimos a continuación algunas de las declaraciones manifestadas por el candidato de Unión Por La Patria, Diego Achile:

“Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Achile, tengo 51 años. Es la cuarta generación de los Achile que vimos en Núñez. Soy maestro de primaria. Estuve por la escuela Cullen y todo el distrito escolar 10. Soy director de la comisión directiva del club de defensores de Belgrano y responsable de un centro de jubilados que se llama Defensores de la tercera juventud. Soy comunero actualmente y quiero ser el presidente de la junta. ¿por qué quiero ser presidente de la junta? para detener el avasallamiento de la ciudad de Buenos Aires para con nosotros, para los vecinos y los barrios que tenemos como Núñez, Belgrano y Colegiales, que quieren destruir su fisonomía. principalmente por las torres que no deparan en destruir los inmuebles y las viviendas de los que tienen al lado.”

“Hay un problema gravísimo que atraviesa el barrio de Núñez, que son las casas que tienen rajaduras, hendiduras, pisos que se hunden, se han roto dos caños de gas. Esto es producto de las torres que han generado que sufran las consecuencias las casas aledañas que es un polígono desde Libertador a Grecia y desde Manuela Pedraza a Larralde, donde siguen llegando reclamos sobre casas que se están hundiendo. Nosotros consideramos que la obra de Núñez y Libertador, la de Manuela Pedraza y Libertador, la del viejo Chateau y lo que el futuro puede provocar el Tiro Federal donde está el Parque de la Innovación donde habrán tres torres de 100 metros, son las que producen este problema. Inmediatamente nos enteramos de esto y fuimos con otro comunero a juntar a los vecinos y acudimos a la Defensoría del Pueblo. Nos atendió Bárbara Rossen que actuó rápidamente, lo mismo que Claudia Neira en la Legislatura y obtuvo el compromiso de Felipe Miguel de hacer un estudio de suelo que todavía no se hizo. Los vecinos van a ser escuchados cuando sea yo el presidente de la junta.

“La ley de Comunas no se respeta. Este tema de las competencias nos limita o nos quieren encuadrar en qué podemos meternos y en qué no. La ciudad de Buenos Aires, el ejecutivo de la Ciudad, avanza espacio verde tras espacio verde y donde hay una casa, construye torres. No respetan a la fisonomía barrial. Con respecto a lo que señaló Florencia recién, en la situación costera, en la reserva ecológica, recién en la semana hubo un juez que acató un amparo porque querían hacer bares en una reserva ecológica. El Tiro Federal lo trasladaron al lado de la reserva ecológica, no solamente utilizando tierras nuestras de la ciudad de Buenos Aires que son de los ciudadanos, sino también al lado de la reserva ecológica. Que ya tenía la contaminación audiovisual y sonora de Aeroparque.”

“Como hablaba de la problemática que abarcábamos sobre el tema de las casas de Núñez, justamente se produce esto, cuando la descentralización es poca y tampoco el ejecutivo de la ciudad puede volcar la información necesaria porque, de repente, cuando abarcan un montón de obras, el que se entera último es el vecino. Después tenemos que nosotros poner la cara a algo que no se consulta y no se lleva a cabo como tendría que suponer si hay más poder de la junta comunal. Entonces, nosotros, lo que estamos pidiendo es que la ley de Comunas se cumpla. Porque nosotros tenemos que responder a los vecinos con un presupuesto propio y con decisiones que sean a cargo y responsables para que podamos llegar a la solución que se necesita. Hay cosas que nos limitan, y es por eso que siempre se habla de las competencias individuales y las competencias que tenemos con el ejecutivo, justamente para condicionarnos. Nada más que para que ellos decidan cuáles negocios inmobiliarios van a llevar y cuáles en negocios gastronómicos también.”

“La ley de Comunas es fundamental para la participación ciudadana. Es una democracia participativa que no se está utilizando porque se desalienta la participación vecinal. Concretamente, lo que tendría que hacer el Gobierno de la Ciudad es aportar publicidad para que el vecino se acerque, porque es importante su voto, su decisión, es más, con un presupuesto propio, se tendría que resolver entre los vecinos cuáles son las obras más importantes para hacer. En este desaliento, nosotros estamos convencidos que es fundamental que el boca a boca de los vecinos que participan del consejo, sea cada vez mayoritario para que tengamos más opiniones concretas y sentir verdaderamente esa cercanía de la que habla Florencia”.

“Yo quiero ser el jefe de la comuna porque temo que siga avanzando este atropello de la ciudad. No respetan reservas ecológicas, no respetan escuelas, ya que quieren trasladar la escuela número 5 «Indira Gandhi», que está al lado de puerto pibes, es una linda escuela que tiene huertas, canchas de básquet, de fútbol, y que vienen los chicos de la Villa 31, la quieren trasladar a la Villa 31 para hacer allí un negocio gastronómico . Estoy preocupado por los clubes, no respetaron el Tiro federal, y estoy preocupado por el corredor deportivo”.

Achile en el debate