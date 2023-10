Una vecina del Bajo Belgrano, nos envió por Facebook la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente reclamo: “Tengo 49 años y yo también salí, bailé y me divertí. Además tengo una hija de 17 años que sale a divertirse. Pero esto que se organizó en la cancha de Excursionistas por Halloween es una locura. Son las 6 AM del domingo 29 de octubre de 2023 y aún sigue la mega fiesta que armaron. No sé mis vecinos pero yo no pude dormir en toda la noche porque pareciera que estuvieran dentro de mi casa y estoy a poco más de media cuadra. Esta fiesta se les fue de las manos, tuvo una mala organización y no eligieron el lugar adecuado. Hay mucha gente, se escuchan gritos y bocinazos”.

