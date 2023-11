En un día del mes de octubre de 2023, un móvil de televisión de A24 transmitió desde Conesa y Jorge Newbery para tratar el tema del robo de bronces. En la nota mostraron cómo intentaron robar, a plena luz del día, un portero eléctrico que estaba todo doblado pero finalmente no lograron llevárselo. Pero lo que sí pudieron robarse fue la carcasa de bronce del buzón y los picaportes de la puerta.

Los vecinos tratan de defenderse como pueden, ponen sistemas de seguridad, cámaras, etc. Tiene imágenes captadas por las cámaras en las que se ven los rostros de los sujetos que robaron los bronces. En una de ellas se puede ver cómo un hombre se queda apoyado controlando que no venga nadie, mientras el compañero con dos golpes de martillo extrae el portero eléctrico. Comentan que algunos simulan estar buscando basura, se quedan cerca de los contenedores y cuando no viene nadie aprovechan y roban los bronces. Cuentan que han tenido robos en toda la cuadra.

El cronista mostró que en un edificio pusieron un portero de metal que no tiene valor porque el anterior se lo habían robado utilizando herramientas, pegando dos golpes con un martillo cincel. El conductor del programa dijo que a través del WhatsApp del canal, reciben infinidad de denuncias de roba bronces porque es un negocio millonario. Además dijo: “Hay metaleras que compran aluminio, bronce, plata, por kilo. Si no empiezan a allanar estos lugares, lamentablemente los delincuentes van a seguir robando y vendiendo esa mercadería”.

Por otro lado, en la madrugada del martes 10 de octubre de 2023, Personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad fue desplazado a la calle Pico al 1800, en el barrio de Núñez, por encontrarse dos hombres sustrayendo medidores de agua de la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, que indicó que había observado a dos sujetos sacar medidores de agua de las veredas para luego darse a la fuga hacia la Avenida Cabildo. De inmediato se irradió la alerta con las descripciones brindadas de los delincuentes y, tras una recorrida, en Vedia al 2300 se dio con uno de ellos, el cual llevaba una bolsa negra con un medidor de agua, una campera blanca con vivos rojos y azules y una gorra clara. Al consultar con el Juzgado Criminal y Correccional Número 55, se dispuso la detención y traslado del sujeto de 32 años y el secuestro de los elementos hallados.

