Correo de Lectores

Reproducimos a continuación algunos comentarios enviados por lectores de Mi Belgrano.

– Carmen: Lamentablemente no me enteré a tiempo del aniversario de la escuela Coronel Brandsen en Núñez. Fui alumna de esa institución desde 1951 hasta 1957. No recibí ninguna información y cuando hablé con la directora me dijo que ya no habría más homenajes. Fue doloroso porque hubiera revivido parte de la infancia. Cuando pedí visitar la escuela me dijeron que no se podían interrumpir las clases. Me gustaría organizar una reunión con ex alumnos, los interesados que se comuniquen con el diario Mi Belgrano.

– Mariano: Creo que algunos encargados no limpian bien las veredas. No usan las herramientas correctas y solo se dedican a estar un buen rato sacando hojas o caca de perro con el chorrito de la manguera desperdiciando tiempo, agua, y aumentando la contingencia de accidentes (porque generalmente lo hacen cuando pasa gente caminando). Sería mucho más eficiente que tengan una mano con la manguera y en la otra un escurridor con el que empujen el agua, así se limpia y seca al mismo tiempo.

– Sergio: Las quejas por la murga en la Plaza Castelli son recurrentes, no sólo por el ruido sino también por el consumo de alcohol y otras yerbas que son moneda corriente. Hay que documentar las infracciones con fotos y videos y hacer la denuncia en la Comuna.

– Zulema: Coincido plenamente con lo expresado por una vecina en la edición de octubre del diario Mi Belgrano sobre el emprendimiento inmobiliario que están construyendo en Juramento y Vuelta de Obligado. Ya no podremos disfrutar de una tarde tomando un cafecito bajo el sol del invierno, en la explanada junto a la iglesia. Nos han diezmado Belgrano.

– Ana María: Recibo todos los meses el diario y me informo por este medio de todo lo que pasa en el barrio de Belgrano. Como muchas personas que envían sus quejas por problemas en su zona y que de otra forma no serían escuchadas, hoy me toca quejarme a mi. Vivo con mi esposo sobre la calle 11 de Septiembre, enfrente de los nuevos paseos situados bajo el viaducto y que han denominado Barrio Chino. Allí hay bares que tienen sus aires acondicionados y a lo mejor otros aparatos (no sabemos), que son muy poderosos y ruidosos. Es como tener varias fábricas con sus maquinarias trabajando todo el día y parte de la noche. Espero que el Gobierno de la Ciudad de alguna manera solucione este problema.

– Zulema: Cada día se ven nuevas conexiones de los servicios de cable en las calles, cruzan las paredes de los edificios, los balcones, trepando y cruzando terrazas, surcando los cielos de la ciudad con total lMPUNIDAD. Espero que la entidad correspondiente, los obligue a realizar el cableado subterráneo.

