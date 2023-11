Las mujeres que aman demasiado, también sufren demasiado

“De todas las cosas que podemos crear, tal vez, no habrá ninguna tan bella e importante como la propia vida” (Erich Fromm).





Dependencia emocional – Cuando amar significa sufrir





¿Por qué tantas mujeres se obsesionan con el hombre equivocado? hombres que son emocionalmente inadecuados, adictos al trabajo, al alcohol o a otras mujeres, hombres que no pueden amarlas?

• Se sienten atraídas por hombres distantes, problemáticos, irritables y rechazan a los hombres «agradables» por aburridos.

• Descuidan a sus amistades y a sus propios intereses para estar siempre disponibles para él.

• Se sienten vacías sin él, a pesar de que estar con él pueda ser un tormento.

Cuando estar enamorada significa sufrir, cuando me ocupo de hacer felices a los demás en desmedro propio, estamos amando demasiado.

Cuando no nos gustan muchas de sus conductas y características básicas, pero las soportamos con la idea de que, si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas cariñosas, él querría cambiar por nosotras, estamos amando demasiado.

Cuando nuestra relación con una pareja, un hijo u otro, perjudica nuestro bienestar emocional e, incluso, quizá nuestra salud e integridad física, sin duda estamos amando demasiado.

Así comienza su libro la autora Robin Norwood, en donde identifica el «amar demasiado» con una enfermedad, y descubre que no hay diferencias entre la adicción a las relaciones inadecuadas y la adicción a las drogas o al alcohol.

En este Tratamiento, las personas identifican los síntomas, reconocen las señales de peligro, y comprenden los orígenes de la enfermedad. Finalmente, con un programa de 10 pasos, indica el camino seguro hacia la recuperación y la autoestima.

¿Soy dependiente afectiva/o?

1) Soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que una relación no se disuelva.

2) Generalmente me siento atraída/o por personas muy problemáticas, necesitadas, irresponsables o caóticas. Al comienzo de la relación, estos problemas no me parecen tan graves. Intento justificarlos y creo que se van a solucionar.

3) Necesito controlar permanentemente al otro para poder sentirme segura/o. Disimulo este control bajo la apariencia de “ser útil”.

4) Estoy pendiente de las necesidades del otro y me esfuerzo en complacerlo, aún cuando no me lo pida.

5) Si algo no funciona bien en la relación, me adjudico la mayor parte de la responsabilidad.

6) Todo lo que hago por el otro me parece poco. Nada es demasiado costoso o problemático, si con eso puedo ayudar.

7) Mi autoestima es críticamente baja y dependo enteramente de la aprobación de otro.

8) Cuando estoy en una relación, vivo soñando en cómo podría ser si todo cambiara, en vez de ponerme en contacto con la realidad.

9) Tengo tendencia a los episodios depresivos.

10) Desde muy chica/o asumí responsabilidades inadecuadas para mi edad.

11) Es frecuente que me sienta avasallada/o y no pueda poner límites.

12) Provengo de una familia con graves problemas emocionales (familia disfuncional)

13) Alguno de mis padres padecían algún tipo de conducta compulsiva (al trabajo, al alcohol, drogas, sedantes, comidas, etc.)

14) En mi infancia sufrí importantes carencias afectivas.

15) Convivo con el dolor emocional desde hace tanto tiempo que sólo lo percibo cuando llega a límites extremos.

16) Para combatir mis momentos depresivos recurro con frecuencia a los tranquilizantes, a la comida o al alcohol.

17) Debido a la tensión a la que estoy expuesto/a he tenido una extensa gama de síntomas psicosomáticos.

18) Siempre atribuí a la mala suerte el hecho de haber tenido relaciones afectivas desafortunadas.

Si respondió afirmativamente a 3 o más de estos ítems, seguramente está encuadrada/o en este síndrome DEPENDENCIA AFECTIVA y puede recuperarse, al igual que tantas personas que están haciendo grandes avances en su camino.

“Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo; si solo sabe amar a los demás, no sabe amar en absoluto”. (Erich Fromm, El Arte de Amar)

“En mi experiencia personal y profesional, jamás he visto a una persona que siguiera estos pasos y no se recuperara, y jamás he visto a una persona recuperarse sin haber seguido estos pasos. Si esto parece una garantía, lo es. Las personas que sigan estos pasos, se curarán”. (Robin Norwood)

Pautas de Recuperación

1 – Busque ayuda.

2 – Haga que su recuperación sea su primera prioridad.

3 – Busque un Grupo de Apoyo integrado por pares que la entiendan.

4 – Desarrolle la Espiritualidad con la práctica diaria.

5 – Deje de manejar y controlar.

6 – Aprenda a no engancharse en los juegos.

7 – Enfrente con coraje sus propios problemas y defectos.

8 – Cultive lo que necesita desarrollar en usted misma.

9 – Vuélvase egoísta.

10 – Comparte con otros lo que ha experimentado y aprendido.

Atención individual, ambos sexos, o grupal (sólo mujeres) en forma presencial (zona Belgrano, CABA), o a distancia (online) para aquellos que no puedan asistir a nuestros grupos derecuperación y sesiones individuales.

Coordina: SUSANA PÉREZ



Técnicas Psico-corporales para el Desarrollo Humano. Coaching. Instructora de Río Abierto, Sistema Milderman, Gimnasia desde los Centros de Energía, Bioenergética, Meditación Mer-Ka-Ba, Meditaciones en Movimiento Osho y Richard Moss, Desarrollo Personal con Sistemas Louise Hay y Deepak Chopra, Dependencia Afectiva “Las mujeres que aman demasiado”, “Un Curso de Milagros” y otros…

40 años de trayectoria.



WhatsApp: 011 4165 0855

susanaperez26@gmail.com

mujeresqueaman.bsas



– Tu decides, estamos aquí para guiarte –