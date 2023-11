Reunión entre vecinos y funcionarios

Con el objetivo de escuchar e intercambiar opiniones para mejorar la seguridad, el primer jueves de cada mes se realiza una reunión virtual, vía zoom, entre vecinos y funcionarios de gobierno, junto con comisarios y oficiales de la Policía de la Ciudad. Se hace una reunión por cada Comuna. El pasado jueves

02 de noviembre de 2023 se realizó la reunión virtual de Comisarías Cercanas de la Comuna 13 a través de la plataforma Zoom en la que participaron alrededor de 20 vecinos. Reproducimos, a continuación, parte de lo que se habló en el encuentro.

Un vecino que vive en la cercanía de Avenida Cabildo al 1400 dijo: “La zona es bastante segura, hace 25 años que vivo por acá y nunca me han robado. Varios vecinos estamos preocupados por una persona en situación de calle que se ha instalado cerca de la puerta de un supermercado de Cabildo. Allí acumula cartones, ocupando y ensuciando parte de la vereda. Lo han sacado en varias oportunidades pero vuelve. A veces se pone agresivo, a mi me hostigó cuando me puse a sacar fotografías para enviarlas a la página que tiene el Ministerio Público Fiscal y hacer la denuncia”.

Un vecino que vive cerca de Zapiola y Blanco Encalada contó: “Un día entre las 14 y las 16 horas, me robaron la manija de bronce de la puerta de mi casa. Hice la denuncia por el canal de Telegram y a los cinco minutos vinieron dos policías a los cuales les expliqué lo sucedido. Además, hace un tiempo atrás me robaron el cañito de bronce del medidor de gas. Yo sospecho que los ladrones se disfrazan de recolectores de residuos”.

Uno de los comisarios presentes en la reunión, aclaró: “No es necesario ir hasta la comisaría para hacer una denuncia, la misma se puede realizar llamando al 911”.

En respuesta a la inquietud de un vecino, otro comisario dijo: “Se están haciendo controles en movimiento con oficiales en motos, y estos son más ágiles que los controles estáticos porque así pueden movilizarse mejor y más rápido en el tránsito. Además, los delincuentes ya saben por los lugares que no tienen que pasar, entonces los controles estáticos no son los más convenientes”.

Una mujer dijo: “No se puede caminar por la Av. Cabildo, debido a las mesas, los tachos de basura, los

manteros, los puestos de flores y de diarios. Hay que circular cuidando las mochilas y las carteras, porque al haber tan poco espacio para pasar, los delincuentes aprovechan para manotear y robar. Esto lo vengo reclamando hace muchos años y no veo que haya cambios. Para colmo, algunos de los manteros que ocupan el espacio público están vendiendo mercadería falsificada. Por otro lado en Ciudad de la Paz entre el 1800 y el 2100, siempre hay trapitos todo el día. Además hay personas tomando alcohol y fumando marihuana. Por otro lado quería comentar que soy usuaria de las ciclovías de Amenábar y Echeverría, y tengo que padecer a los camiones que estacionan sobre ellas, y no me dejan otra que subir a la vereda o circular en contramano por la calle. No entiendo para que se hicieron ciclovías si no hay un control activo

para que no las interrumpan”.

Con respecto a los trapitos, uno de los comisarios explicó: “Esta actividad es una contravención. La policía va al lugar, labra un acta y hace una consulta en la fiscalía. Si se detecta que está reiterando su actividad, pasa a ser un delito de desobediencia pero no puede quedar detenido por eso. Se lo notifica y si no tiene antecedentes, recobra la libertad”.

Una mujer dijo: “Los días de partido en River, el barrio se transforma en algo vergonzoso. Los automovilistas estacionan en cualquier lado y no respetan los semáforos. Se escuchan muchos gritos. Un día, a mi me patearon el auto. Con respecto al tránsito en general, las motos son un inconveniente porque no respetan nada, suelen circular por las ciclovías, pasan semáforos en rojo y nadie las controla. Por último quiero comentar que yo vivo por Monroe al 1900, al lado de una verdulería y descargan cajones a cualquier horario, desde un camión que está parado en doble fila. Además barren y tiran toda la

basura a la calle”.

Un policía le respondió: “Por el tema de la verdulería, podés llamar al 911 pero cuando vaya el móvil tenés que estar presente como denunciante para que el oficial pueda labrar el acta correspondiente por la contravención de ensuciar el espacio público”.

Recomendaciones