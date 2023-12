Vecinos que construyeron valores

El pasado 12 de noviembre de 2023, recibimos la triste noticia del fallecimiento de Héctor Ponce de León, un vecino participativo de Belgrano. Era miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 13 (CCC 13). En Mi Belgrano entablamos una relación muy especial con los vecinos. Hay algunos que conocemos personalmente, y otros que se comunican por Whatsapp o por Email para contarnos alguna situación relacionada con el barrio. Muchas veces son reclamos o pedidos para que publiquemos y demos a conocer alguna información. A Héctor lo conocíamos personalmente por haber compartido algunas reuniones de vecinos. En su momento se suscribió al diario y se lo llevábamos a su casa en Monroe, allí por el Bajo Belgrano.

La Asociación Civil Vecinos de Belgrano expresó: “Con mucho dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Héctor Ponce de León, un referente del barrio de Belgrano y amigo. Nuestras condolencias a su familia y a todos aquellos que lo conocieron y apreciaron. Gracias Héctor”.

Ana María Martirena quiso homenajear a Héctor con las siguientes palabras: “Después de haber participado desde el año 2011 del Consejo Consultivo Comunal 13, nuestro querido amigo ha partido. Como miembro del CCC 13, desde que la Junta Comunal y el Consejo mismo comenzaron a trabajar por mejorar la vida de los vecinos, Héctor supo colaborar en armonía con todos, ya fueran amigos u ocasionales adversarios. Con el tiempo, se vinculó estrechamente con un entrañable amigo y vecino del CCC 13, Martín Sáenz Valiente, en la Asociación de Vecinos del Bajo Belgrano y amplió el espectro de sus tareas. Como profesional supo defender los derechos de los vecinos en las instituciones de CABA y también en la calle, los espacios verdes o eventuales marchas. Como compañero de tareas fijó un nivel muy alto de compromiso y respeto. Como amigo ya te estamos extrañando”.

En el año 2015, publicamos en Mi Belgrano una entrevista que le hicieron a Héctor Ponce de León (contador, secretario de la Asociación Civil Vecinos del Bajo Belgrano) en el programa de radio “Aquí la 13” que era conducido por Quique Martínez. Recordamos, a continuación, aquella nota.

¿Cuáles son las calles donde tienen jurisdicción?

Esta asociación se creó en el año 2008 después de que salió la ley 2606 que definió la urbanización oficial

para el barrio del Bajo Belgrano. Comprende las calles Libertador, La Pampa, Ramsay y Monroe, y dentro de esa urbanización hay distintas zonas, por ejemplo desde Libertador, La Pampa y Sucre hasta la calle Castañeda es una zona que tiene una característica especial ya que tanto las manzanas que están sobre La Pampa y sobre Sucre pueden ser viviendas unifamiliares. La Zona 1, que vendría a ser Migueletes, Sucre, Ramsay y Monroe tiene la característica que solo se pueden hacer viviendas unifamiliares y no nuevos comercios. Y evidentemente anterior a la ley esa había departamentos que siguen estando al igual que los comercios que ya estaban que pueden seguir funcionando. Entonces cuando se crea la asociación nuestra tuvimos el motivo de hacer respetar esta normativa. El artículo segundo inciso A de la ley dice: controlar el cumplimiento de las normas urbanas y denunciar ante las autoridades y poderes públicos las irregularidades que se detecten. Después facilitar la participación de los vecinos.

¿Se conoce también a esa zona como Belgrano Chico?

El Bajo Belgrano, anteriormente, era una zona inundable, estaba el Hipódromo, lo que ahora es parte del Barrio River y eso fue cambiando mucho. Hoy en día los desarrolladores dicen que es una zona con un futuro de mucho crecimiento y por eso hay una presión muy grande sobre las casas y los terrenos. Es una ubicación muy estratégica porque está cerca de la General Paz y está rodeado de parque. Hacés una o dos cuadras y tenés los bosques de Palermo, El Rosedal, el Parque 3 de febrero, los terrenos que están cerca del río, Ciudad Universitaria, el Parque de los Niños a la altura de Núñez, es una zona realmente muy buena. Uno de los problemas de falta de espacios verdes que asola a la ciudad allí no lo encontrás. Le habían puesto Belgrano Chico en comparación con Palermo Chico. Los vecinos más antiguos sostenemos que es Bajo Belgrano, defendemos la cultura del barrio.

¿Cómo es esa fiscalización que hacen sobre las edificaciones?

En cuanto vemos alguna discrepancia en una habilitación lo que hacemos es presentar pedidos de informes ya sea al Consejo de Plan Urbano Ambiental, a la Dirección Nacional de Obras Civiles o también a la Agencia Gubernamental de Control a ver cómo se define eso. Es tanta la actividad que hemos tenido que contratar a una gestora, hay tantas oficinas en la Ciudad de Buenos Aires que no se puede hacer el seguimiento. La ley 2606 nos hace partícipes y órgano constructivo de cualquier habilitación que se haga en el barrio. De todas maneras nuestro papel es de consulta, muchas veces nos oponemos pero luego se termina habilitando. Hay un artículo del diario La Nación de semanas pasadas, donde el mismo Gómez Centurión, responsable de la Agencia Gubernamental de Control, decía que el 80% de las clausuras que se hacen no se cumplen. Nosotros en este momento tenemos muchas acciones y la más emblemática es una construcción que se está haciendo en Monroe al 1100, el Monroe Park. Está en un lugar donde no puede haber nada más que viviendas unifamiliares que superen los nueve metros y se está construyendo un edificio de seis pisos. Hay un desvío muy importante, nosotros nos presentamos a la Defensoría del Pueblo la cual nos dio la razón. Alejandro Amor firmó el año pasado una resolución en la cual le dice que revean los planos que se han otorgado a ese emprendimiento porque están fuera de toda situación. Aparte de eso, también hay un supermercado ubicado en frente del Colegio San Román que no puede haber sido hecho, hay un garage en la calle Olazábal al 1200 que tampoco puede estar funcionando y muchos más temas que son muy largos de explicar.

¿Trabajan en conjunto con la Asociación del Barrio Parque General Belgrano?

Todos los días participamos con ellos y defendemos no solo a través de la Asociación sino también en el Consejo Consultivo de la Comuna 13, tenemos un espíritu vecinalista y defendemos la democracia participativa. Estamos peleando para que el Gobierno de la Ciudad cada vez le pase más competencias a las comunas, algo que tiene que hacer por ley.

Construyendo valores



En el año 2015, la “Asociación Civil Vecinos del Bajo Belgrano” realizó un proyecto denominado “Hombres que construyen valores” que comprendía la intervención de los muros externos del IREP (Instituto de Rehabilitación Psicofísica) ubicado en la manzana comprendida entre las calles Echeverría, Húsares, Juramento y Dragones. En aquella oportunidad, Héctor Ponce de León, en comunicación con el diario Mi Belgrano dijo: “El proceso de selección de las personalidades a ser representadas, surgen de varias reuniones mantenidas entre los miembros de la CD de la Asociación con Marta, Maximiliano Diez Ledesma y el Dr. Alejandro Caride con quiénes debemos estar ampliamente agradecidos por su continua ayuda en todas las etapas del emprendimiento. Ya con ese avance se mantuvieron varias reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y los directivos del Instituto. En ellas se consensuó el listado definitivo a representar en los 24 murales, cabiendo destacar que a buen criterio de las autoridades del Gobierno de la Ciudad algunas de las figuras propuestas se descartaron por la proximidad de la inauguración de hospitales que llevan su nombre (casos del Dr. René Favaloro y la Dra. Cecilia Grierson). Finalmente el listado quedo constituido por 9 médicos dando preeminencia a la especialidad fisiatra, dos figuras religiosas ampliamente conocidas y respetadas, los dos descubridores de las vacunas contra la poliomielitis, tres personalidades artísticas, tres luchadores por los derechos humanos mundialmente reconocidos, un científico que se sobrepuso a sus tremendos problemas físicos, quién revolucionó nuestro estilo de comunicación personal desarrollando el ordenador personal, una investigadora precursora de la química moderna, la mujer que despierta la importancia de la carrera de enfermería dentro de la medicina y el emblema de las víctimas del holocausto”.

Despedida



En marzo de 2021, Héctor escribió una nota despidiendo a su amigo y vecino, Martín Sáenz Valiente. Aquel texto, lo terminó con las siguientes palabras: “Nos veremos pronto y seguiremos disfrutando de lo que el Señor disponga”. Los que se van, siguen vivos en el corazón de sus seres queridos. Desde Mi Belgrano, a través de nuestras notas, tratamos de mantener vivo el recuerdo de aquellos que ya no están. El legado de Héctor continuará a través de otros vecinos que seguramente seguirán su camino, intentando mejorar la realidad de los tres barrios que integran nuestra Comuna 13. Héctor, quedará en la memoria del Bajo Belgrano, como unos de sus vecinos que construyó valores.



