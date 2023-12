Sólo le pido a Dios por la paz en Medio Oriente

En un día del mes de noviembre de 2023, León Gieco grabó una versión de la canción “Solo le pido a Dios” en una mezquita del barrio de Colegiales, junto con Gastón Saied que cantó en hebreo en representación de la comunidad judía, y de Nuri Nardelli de la orden sufí que la interpretó en árabe.

Leon Gieco, después de grabar la canción, dijo: “Esto no va a cambiar absolutamente nada porque la guerra tiene otro idioma pero respecto a nuestra impotencia de no hacer nada, cantar esta canción por

la paz en hebreo, en árabe y en castellano, me parece que tiene una razón de ser, justamente en este momento con el desastre que estamos viendo todos los días en Medio Oriente”.

El encuentro musical se realizó en la Tekkia Sufí, un templo religioso de la Asociación Civil Cultural Yerrahi, que tiene una capacidad para 200 personas y está ubicado en Teodoro García 2851 (barrio de Colegiales).

Esta sede es un espacio de reunión para los sufís de todo el mundo. Sus paredes internas están diseñadas con mayólicas oriundas de Granada (España) que antiguamente cubrían la tumba del Profeta Mahoma en Medina. Posee alfombras de Persia, Cáucaso, China y Turquía. En el patio del templo, hay fuentes y mármoles de India. La cúpula del salón principal es oriunda de China.

