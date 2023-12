Vereda Rota

Guido, un vecino de Belgrano, nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente texto: “En la esquina de Juramento y Av. Crámer, hace más de dos meses se formó un pozo donde está la rampa de acceso. Allí está la Escuela de Educación Media N°5 donde concurren cientos de alumnos y es una zona de intenso tránsito peatonal. Esto es sumamente peligroso para todas las personas mayores que circulan a diario por ahí. El día jueves 23 de Noviembre fui directamente al CGPC 13 a efectuar el reclamo (00599077/23), por el cual fui atendido en forma correcta y eficiente. Se me informó que había una denuncia previa por la situación de la vereda. Lo que no se concibe, es que ningún inspector haya visto semejante anomalía”.



El pasado lunes 05 de diciembre, Guido se volvió a comunicar con la redacción de Mi Belgrano, para avisarnos lo siguiente: «El GCBA reparó la vereda de la esquina de Av. Crámer y Juramento. Por lo visto el reclamo realizado dio resultado. Me alegro por la seguridad de todos».



