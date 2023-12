Colectivos en Manuel Ugarte

Una vecina nos envió la foto junto con el siguiente texto: “Intento visibilizar una situación que se presenta desde hace largos meses en las calles Manuel Ugarte y Amenábar. La situación es realmente alarmante. En la foto solo se muestran dos de los innumerables colectivos que pasan por Manuel Ugarte sin ser ese su recorrido. No solo no respetan las prioridades sino que transitan a altas velocidades. Es imposible cruzar a pesar de las sendas peatonales. Ni hablar sobre la calle Amenábar donde por la noche se sienten innumerables cantidades de motos que van a altas velocidades y durante el día incluso hasta lo hacen por las veredas y a contramano en la ciclovía. Realmente se ha tornado insoportable para los peatones poder caminar con tranquilidad en esta zona. Todo esto que comento conlleva no solo a la contaminación ambiental sino también a la sonora. Además, el peligro que genera toparse con colectivos, motos, bicicletas, sin que nadie respete las prioridades. No hay nada que los detenga”.



