El temporal en Belgrano, Colegiales y Núñez

El domingo 17 de diciembre de 2023 por la madrugada, un temporal atravesó la ciudad de Buenos Aires. El panorama en las calles, era desolador. Una gran cantidad de árboles cayeron. Los vecinos de los barrios de la Comuna13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) nos enviaron a través de las redes sociales varios mensajes, fotos y videos que reproducimos a continuación.

“La tormenta de hoy a las 4 AM dejó los árboles de mi cuadra así (Av. Crámer entre Blanco Encalada y Monroe)”.

“Les paso esta foto de Echeverría y Amenábar. Está cortada la calle por el árbol que se cayó”.

“En Blanco Encalada y Cazadores no se puede pasar. Quedó bloqueado el garage del edificio. Cazadores tiene también otro árbol atravesado”.

“Así está en Monroe al 1100”.

“Árbol caído en Manuela Pedraza y Amenábar”.

“Esto es en Arcos y Monroe”.

“Así está en Juramento y Freire”.

“Árbol caído sobre un auto en Belgrano R”.

“Foto tomada en Manuel Ugarte entre Cuba y Arcos”.

“Está la Plaza Alberti cerrada con árboles caídos y el sector de juegos dañado”.

Florencia Scavino, presidenta de la junta comunal 13, respondió al vecino que envió este mensaje: “Lo tenemos relevado y priorizado para su atención. Reiteramos mayor precaución para circular por aceras y calles y recordar que los Parques y Plazas permanecerán cerrados”.

“Le mando este video de La Pampa y Conde”.

“No se puede pasar en auto de Zapata y Jorge Newbery a la Av. Cabildo”.

“Video enviado por un vecino de Crámer y Concepción Arenal”.

“11 de Septiembre entre Zabala y V Loreto, peligro que caigan dos árboles”.

Algunos vecinos opinaron en las redes sociales:

“¿En manos de quién está el plan climático de la ciudad de Buenos Aires? Después de un verano en el que se batieron los récords históricos de temperaturas, muchas ciudades europeas planean plantar cientos de miles de árboles, eliminar playas de estacionamiento para convertirlas en zonas verdes y suprimir un 40 % de su asfalto, todas medidas urgentes que requieren inversiones millonarias. ¿Qué se está haciendo en CABA para no transformarnos en un radiador el próximo verano? En Colegiales perdimos la oportunidad de tener un parque de escala metropolitana pero estamos a tiempo de recuperar los 4 lotes del Playón Ferroviario que no se vendieron en las subastas del 2018. Reiteramos el pedido al Jefe de Gobierno y a los 60 legisladores en funciones que acompañen los proyectos de ley (1704-D-2023 y 1939-P-2022). Necesitamos que los 7000 metros cuadrados de tierra pública de los lotes no vendidos del ex Playón Ferroviario de Colegiales, se rezonifiquen como urbanización parque (UP) para que se sumen como espacio verde y ningún gobierno pueda entregarlos a la especulación inmobiliaria”.

“A los árboles les cortan las raíces y les dejan esas rejas en el piso: ¿Cómo esperan que sobrevivan?”.

“Deben empezar a planificar un país futuro contra huracanes. El árbol caído se debe reemplazar. Hay que tener seguridad en el nivel de carteles. Los edificios deben ser más seguros, construidos con materiales más eficientes”.