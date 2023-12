Un fin de año con demasiados choques

Ayer, lunes 18 de diciembre, se produjo un choque entre un colectivo de la línea 194 y un automóvil particular. El SAME asistió a un niño que viajaba en el auto. Este martes 19 de diciembre de 2023, por la mañana, chocó un colectivo de la línea 168 con un auto particular en el cruce de La Pampa y Av. Cabildo. Médicos del SAME asistieron a los pasajeros y ninguno presentaba síntomas de gravedad. Únicamente se trasladó al conductor del auto, un hombre de 68 años. Fue atendido en el Hospital Pirovano con un traumatismo de cráneo y quedó internado, pero se encontraría en buen estado neurológico

Por la tarde, poco después de las 13 horas, chocaron un Fiat Palio que volcó y un Volkswagen Vento en la intersección de Av. Del Libertador y Monroe. El conductor y la acompañante del Fiat descendieron por sus propios medios y fueron asistidos en el lugar por el personal de bomberos. Luego fueron trasladados al Hospital Pirovano, el hombre con un diagnóstico de politraumatismos y la mujer con un latigazo cervical. El conductor del VW también salió del vehículo por sus propios medios y resultó ileso.

Minutos después, cerca de las 13:30 horas, Personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado al cruce de las Avenidas Cabildo y Monroe por una persona atropellada. Al arribar al lugar, los efectivos corroboraron que la víctima pertenecía al personal policial de Motorizada. En consecuencia, se solicitó la presencia del SAME, que trasladó a la víctima al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismos, sin riesgo de vida.

Recomendaciones