Cronograma de recolección de residuos para estas fiestas

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires informó que los días 24 y 31 de diciembre no habrá recolección de residuos por los feriados de Navidad y Año Nuevo. Para que no se acumule basura dentro de los contenedores y dado que los días sábados no hay recolección, se solicita a los vecinos que no saquen sus residuos el sábado 23, el domingo 24, el sábado 30 y el domingo 31 de diciembre. El lunes 25 de diciembre de 2023 y el 01 de enero de 2024, el servicio funcionará de forma regular, por lo que se podrá retirar la basura en el horario habitual de 19 a 21 horas. En cuanto a los reciclables, se recomienda guardar los residuos limpios y secos en las casas, y llevarlos a los contenedores verdes una vez que se haya retomado el servicio los días lunes posteriores a las celebraciones.

Recomendaciones