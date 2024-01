¿Cuándo abren el puente que une Colegiales con Palermo?

Hay un puente de 52 metros de longitud que está ubicado donde comienza la calle Ciudad de La Paz y une a los barrios de Colegiales y Palermo. Funcionaba como el cruce más directo de las vías de la línea Mitre del ramal que va a José León Suárez y a Mitre. Fue construido en el año 1917, y originalmente se usaba para el paso de los tranvías. Cuando desapareció este sistema de transporte, en la década del 60, se lo adaptó para el cruce de autos y peatones.

Con el transcurso de los años se fue deteriorando, se produjeron baches y roturas en sus cimientos. El pavimento estaba muy desgastado y circular por ahí era realmente peligroso. Un incendio terminó de afectar la estabilidad de su estructura. En julio de 1999 comenzaron las obras que supuestamente finalizarían en el mes de enero del año 2000. La obra se paralizó y los plazos no se cumplieron. En la zona había un caos vehicular en las horas pico, y el puente se transformó en un refugio de los amigos de lo ajeno. Finalmente en diciembre del año 2000, se reabrió el puente.

Pasaron los años y en enero de 2023 desde el Gobierno Porteño anunciaron que el puente permanecería cerrado por doce meses para poder realizar su regeneración estructural. Los trabajos a realizar, incluirían la construcción de una estructura independiente para soportar las cargas del tránsito liviano, el retiro de la capa asfáltica y de hormigón armado para alivianar la estructura y el repintado del puente en su color original. Si bien todavía no se cumplió el plazo, la sensación de los vecinos es que no se cumplirá dado que no vieron gente trabajando en la reparación.

Parece que la obra está demorada porque requiere la aprobación de la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse), y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Sofse ya habría aprobado el proyecto pero todavía no lo hizo la CNRT. Mientras tanto, los vecinos miran y esperan recuperar en algún momento aquel puente que une a dos barrios porteños.

