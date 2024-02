El barrio de Coghlan festeja sus 133 años

Este 01 de febrero de 2024 el barrio de Coghlan cumple 133 años. La estación del ferrocarril Coghlan le dio nacimiento al barrio. El irlandés Juan Coghlan (1824-1890), que primero trabajó para la Municipalidad de Buenos Aires y luego fue técnico de los ferrocarriles ingleses, no debe haber imaginado la significación de su presencia en la ciudad y en un barrio que nació en 1891, un año después de su muerte, con el tendido del primer tramo del ramal Retiro – Tigre.

Coghlan pertenece a la Comuna 12 y es vecino de dos barrios de la Comuna 13 (Belgrano y Núñez). Está delimitado por las vías del ex FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre), Núñez, Zapiola, Franklin D. Roosevelt, Avenida Dr. Ricardo Balbín, Avenida Monroe, vías del ex FF.CC. Mitre (ramal Suárez), Estomba, Franklin D. Roosevelt, Tronador, Avenida Congreso, San Francisco de Asís, Quesada hasta su intersección con vías del ex FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre). Este barrio, donde predominan las casas bajas, tiene forma de pentágono y está dividido por la diagonal que traza la Avenida Balbín de nordeste a sudoeste.

Uno de los lugares más importantes de Coghlan es el Hospital Pirovano, ubicado en Monroe 3555. Muchos creen que este establecimiento queda en Belgrano, pero para llegar allí hay que cruzar la Avenida Monroe que es la que limita ambos barrios.

Este sábado 3 de febrero a las 17:00 horas se celebrará el aniversario del barrio en la Estación Coghlan y están todos los vecinos invitados.

Contadores

Recomendaciones