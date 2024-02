Una estación de servicio menos

Son varias las estaciones de servicio que cerraron en los últimos años sobre la Avenida Del Libertador. Podemos mencionar la Petrobras que estaba en la intersección con La Pampa, la Shell en la esquina de Olazábal, y la YPF en la intersección con Juramento. En todos esos terrenos, se las reemplazó por una edificación en altura.

En diciembre de 2023 le llegó el turno a la que antes era una Esso y ahora una Axion ubicada en Manuela Pedraza y Av. Del Libertador (barrio de Núñez). Con la idea de consolidar un polo corporativo sobre la Avenida del Libertador, Raghsa compró ese terreno para edificar allí un edificio de oficinas premium que se destinará al mercado de renta para empresas de primera línea. Esta compañía construyó el Centro Empresarial Libertador al 7200 de esta avenida. Además, en el 2020 compró un terreno en la misma manzana, en Manuela Pedraza y Arribeños, dónde antes había unas canchas de fútbol 5. Allí están construyendo el Centro Empresarial Núñez.

Según el Gerente General de Raghsa, la llegada de un nuevo desarrollo de oficinas es positivo para el barrio de Núñez: “En los últimos años, se instalaron bancos, restaurantes, gimnasios, universidades y supermercados, aportándole más servicios y fáciles accesos para satisfacer las necesidades de la demanda que sigue en aumento. Estos desarrollos tienen un impacto positivo a nivel económico, social y medioambiental, ya que potencian la zona con nuevas oportunidades de crecimiento”.

La desarrolladora Avilis Real Estate está construyendo un edificio residencial de 10 pisos a pocos metros de la Avenida Del Libertador sobre Ugarte al 1500. El gerente comercial de dicha firma sostiene que: “habrá un gran movimiento de empresas que se instalarán en la zona generando una demanda de departamentos para aquellos que quieran concentrar allí su ecosistema de trabajo, estudio y vida social”.

Cerca del polo corporativo que proyecta Raghsa, se desarrolla una zona que promete revalorizarse gracias al impacto del Parque de Innovación, que se encuentra del otro lado de la Avenida Del Libertador y que promete una circulación diaria de 30.000 personas con una actividad económica que rondará los US$1000 millones. El Parque de Innovación está ubicado en el terreno que ocupaba el Tiro Federal, y apunta a unir en un solo lugar a universidades, residencias universitarias, empresas tecnológicas, institutos terciarios, espacios de coworking e instituciones bajo el foco de la innovación.

En 2018, el Grupo Werthein adquirió un terreno ubicado en Av. Del Libertador y Udaondo. Allí construirán 3 torres premium de 100 metros de altura con residencias y un hotel de cinco estrellas. El proyecto contará con viviendas de alta gama con una serie de servicios como un sky bar y una piscina olímpica climatizada.

La opinión de los vecinos

Para las desarrolladoras parece ser un negocio redondo pero algunos vecinos, no están muy contentos con esta situación y en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente: “Dicen que se van a movilizar 30.000 personas en esa zona cuando esté concluido el Parque de la Innovación. ¿Cómo se va a transportar toda esa gente? ¿Dónde van a estacionar sus autos?”. “Que horror. Al menos ofrecía un servicio y no tapaba el sol. Ahora tendremos un aburrido edificio de oficinas que nadie necesita”. “Temo que también tiren abajo el Mac Donalds”. “Imaginen todas las excepciones que debieron sortear para aprobar la demolición saneado y construcción. Allí, seguramente, no habrá límites de altura. Son beneficios para privados y emprendimientos premium que disfrutan sólo unos pocos”. “¿Soportará el terreno?”.

