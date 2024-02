Desde Belgrano hasta Villa Urquiza en bicicleta

Cachito de Belgrano tenía que llevar una mercadería al barrio de Villa Urquiza. A pesar de ser un día de 30 grados, optó por realizar su viaje en bicicleta para así ahorrarse la fortuna que cuesta el colectivo. Como es usuario de Ecobici, y tiene calculado que en menos de 30 minutos (tiempo límite para que el viaje sea gratuito) podía hacer ese trayecto, se dirigió hacia la estación ubicada en Vuelta de Obligado y Echeverría. Fue hasta allí porque la APP le indicaba que había una bicicleta disponible, pero al llegar se dio cuenta que tenía una goma pinchada. Rápidamente empezó a buscar en la APP por otra estación cercana mientras se preguntaba: “¿Por qué nunca hay suficientes bicicletas?”. Se dirigió hasta La Pampa y Ciudad de la Paz donde había dos rodados. Llegó, se puso su casco, se sacó una foto y la envió a Ecobici para que la publiquen en sus redes sociales porque generalmente, dando un mal ejemplo, publican imágenes de usuarios que transitan sin ninguna protección en su cabeza. Caminó por la vereda hacia la esquina de Amenábar y allí emprendió su camino por la ciclovía.

Fue por Amenábar hasta la ciclovía de Echeverría donde dobló a la izquierda. En la intersección con Crámer se sorprendió al ver un semáforo para ciclista pero también se asustó cuando pasó una moto a gran velocidad, transitando por la ciclovía. Siguió derecho hasta la ciclovía de Superí donde dobló a la derecha. En la cuadra entre Juramento y Mendoza, dejó de pedalear mientras disfrutaba su andar por aquella bajada pero de pronto, el asiento se bajó. Suele pasar que hay bicicletas con asientos rotos o que hacen ruidos extraños, pero no fue este el caso, porque Cachito volvió a subir el asiento, lo ajustó bien y continuó con su viaje.

Al llegar a Olazábal se le presentó un dilema, seguir hasta la ciclovía de Blanco Encalada y después tener que cruzar la vía del tren a pie por el cruce peatonal o doblar en Olazábal pasando por debajo del paso bajo a nivel, claro que para esto tenía que bajarse de la bici e ir por la vereda. Optó por la segunda alternativa, caminando hasta Melián, y luego por allí hasta Blanco Encalada mientras pensaba: “¿Por qué no hacen un tramo de ciclovía de una cuadra por Olazábal y una por Melían para así empalmar con la de Blanco Encalada?”. Ahí pudo continuar su viaje por esa ciclovía.

Una cuadra después, se topó con un auto estacionado bloqueando el paso, en la puerta de un natatorio. En ese momento recordó: “Suerte que estamos de vacaciones y no hay chicos saliendo de las escuelas y por eso solo encontré este auto atravesado”. Sin embargo, unas cuadras después, se cruzó con un camión, en la puerta de un minimercado, tapando la ciclovía. Siguió su marcha y al llegar a Triunvirato se dio cuenta que la estación más cercana estaba en la intersección con Roosevelt. Entonces no le quedó otra alternativa que bajarse de la bicicleta y caminar dos cuadras hasta llegar a su destino final mientras reflexionaba: “Sería bueno ubicar a todas las estaciones de Ecobici cerca de una ciclovía”. Esta vez pudo anclar su bicicleta sin inconvenientes, ya que en otras ocasiones le pasó que no le registraron la devolución y tuvo que hacer un reclamo para que después no le cobren un excedente del tiempo de uso.

Conclusión: Se puede llegar con la Ecobici en menos de media hora de Belgrano a Villa Urquiza, transitando casi todo el trayecto por una ciclovía. El sistema de Ecobici de la ciudad es bueno pero podría ser mucho mejor. Para eso tendrían que reponer con más frecuencia las bicicletas en las estaciones y, deberían hacerles un mantenimiento adecuado para que funcionen en perfectas condiciones. Con respecto a las ciclovías, hay tramos dónde el asfalto no es el ideal, sería bueno revisarlas y repararlas. Por otro lado, son muchos los automovilistas que estacionan en el medio, tapando el paso de los ciclistas, es algo que se puede mejorar quizás con agentes de tránsito atentos, que les pidan a los infractores que muevan su vehículo.

Servicios

Recomendaciones