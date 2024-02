Manga y animé en el Museo Yrurtia

Este domingo 25 de febrero de 11 a 12.30 horas en el Museo Yrurtia se realizará el primer taller de dibujo de manga y animé del año. Allí, los que asistan, aprenderán a dibujar las nociones básicas del dibujo de personajes de animé: proporciones en cabeza, figura humana y valores en color.

El encuentro se ajusta al nivel de cada participante en particular. Para avanzados se acompañará el desarrollo de personajes y de historieta/manga. El Museo provee los materiales para esta actividad, aunque se sugiere llevar elementos personales de dibujo. No hace falta tener conocimientos previos. El taller no se suspende por lluvia. La entrada es gratuita pero los cupos son limitados y se establecen por orden de llegada. El museo está ubicado en O Higgins 2390. Además tiene un ingreso accesible en Blanco Encalada 2040.