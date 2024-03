Nuevos edificios en Colegiales

En las inmediaciones del Parque ferroviario de Colegiales que está delimitado por Virrey Olaguer y Feliú, Moldes, Av. Federico Lacroze y las vías del ferrocarril Mitre, hay más de 15 edificios en construcción. Al “Nuevo Colegiales” lo venden como una ubicación estratégica, cercana a la diversidad comercial de Belgrano. Sin embargo, este “Boom Inmobiliario”, no entusiasma tanto a algunos vecinos antiguos del barrio.

Un vecino, en comunicación con la redacción del diario Mi Belgrano, expresó lo siguiente:

Lo que más me preocupa es la recuperación de los 4 lotes del Playón Ferroviario para uso como espacio verde público, de modo de evitar que se vendan para construir torres. El barrio de Colegiales ya es excesivamente denso y faltan espacios verdes. El parque va a estar colapsado apenas terminen de construir los 5 edificios nuevos y se muden más vecinos (se calcula que se va a sumar un 10% a la población que ya existe). Se necesita la aprobación de la ley que rezonifica esos lotes como Urbanización Parque para evitar que se puedan construir.

Una vecina de Colegiales que activa para que el barrio preserve su identidad de casas bajas, dijo al respecto:

El Parque ferroviario de Colegiales forma parte de lo que fue una playa de cargas que ocupaba aproximadamente 7 hectáreas. Eran tierras públicas del Estado Nacional. En 2016 un grupo numeroso de vecinos presentó un proyecto de ley para que se rezonificara todo ese predio como urbanización Parque y así poder tener el Parque Cultural Estación Colegiales, pero el Ejecutivo porteño tenía otro destino para esos terrenos.

En el 2018 el Gobierno Nacional sacó a subasta los 9 lotes en que fue dividido un 35% del Playón ferroviario. Lograron vender 5 lotes en donde hoy se están terminando 3 edificios de 9 pisos con locales comerciales en planta baja y cochera subterránea. Hace unos meses comenzaron las obras de uno de los dos edificios faltantes en la calle Moldes, sin evaluación del impacto ambiental. Durante 2022 gracias a un grupo de vecinos y a la red de

tierras ferroviarias verdes se pudo constituir un proceso de diseño participativo del espacio público que ocuparía el 65 % restante del predio. Durante un año hubo encuentros en la sede comunal y también algunas reuniones virtuales y una audiencia pública y hemos conseguido varias de las cuestiones planteadas: que no hubiera rejas, que se plantaran árboles especies nativas, que hubiera testimonio del pasado ferroviario, un anfiteatro natural. En 2023 se finalizaron las dos plazas a ambos lados de los edificios en construcción. Seguimos solicitando a las autoridades que los cuatro lotes no vendidos, dos en Moldes y dos en Virrey Olaguer y Feliú, no se vendan y así puedan anexarse esos 7000 m2 al espacio público existente. También pedimos que se concrete la etapa 4 para finalizar toda la intervención paisajística con baños públicos, un puente peatonal en Palpa y la puesta en valor de galpón ferroviario de Zabala y Moldes.

Luchamos por un verdadero parque 100% verde, pero no lo logramos. Tenemos dos plazas importantes para el esparcimiento y el disfrute. Las tierras públicas vendidas sin pasar por el Congreso Nacional, no debieron ser entregadas para el negocio inmobiliario. El Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad debieron haber priorizado la necesidad de contar con un gran parque y así mitigar en parte los efectos del cambio climático.

Colegiales es un barrio de la Comuna 13 con alta densidad poblacional y escasos espacios verdes, se perdió una oportunidad histórica, pero en parte, el daño ambiental causado se puede reparar si conseguimos que esos cuatro lotes amparados se sumen al espacio público existente. La participación ciudadana seguirá como hasta ahora tratando que esto se haga realidad. Hoy la decisión política está en el Ejecutivo Porteño, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

