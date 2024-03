Cierres previstos en los alrededores del Estadio Monumental

El viernes 22 y el sábado 23 de Marzo de 2024 se realizará el recital de María Becerra. En el estadio Monumental. Por tal motivo el Barrio Parque Gral Belgrano estará cerrado con portones en perímetro sobre calles Monroe y Av. Del Libertadores desde las 08:00 AM hasta finalizar el show. Habrá los siguientes cortes totales y restricción de circulación programados: Av. Alcorta y Av. Monroe: desde las 08:00 AM hasta 01:00 AM. Av. Udaondo y Av. Del Libertador: desde las 13:00 horas hasta 01:00 AM. Av. Udaondo y Av. Leopoldo Lugones: desde las 13:00 horas hasta la 01:00 AM. Los horarios de cortes programados están sujetos a cambios. Los mismos pueden llegar a sufrir cambios y/o modificaciones sin previo aviso por autoridad competente o por la producción. Se aconseja evitar la zona.

Ecobici informó que debido al show de Maria Becerra en el Estadio River, procedieron con el vaciado y puesta offline de las estaciones 261 QUINTEROS LIDORO (Av. J. Lidoro Quinteros 1483), 344 UNIVERSIDAD DI TELLA (Av. Figueroa Alcorta 7350), desde el Jueves 21/03/2024 a las 15.00 horas hasta el Domingo 24/03/2024 a las 08.00 horas.