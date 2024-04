Foros de Seguridad Pública en la Comuna 12

Procurando generar nexos entre los diferentes organismos responsables de la seguridad pública, los vecinos y los actores sociales de las 15 comunas, la Subsecretaría de Participación Ciudadana en Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad implementó los Foros de Seguridad Pública (FOSEP). En estos espacios participativos, se abordan las problemáticas que atraviesan los vecinos respecto a la seguridad en la ciudad, y así se trabaja de forma conjunta en la búsqueda de soluciones, escuchando a sus protagonistas ante situaciones concretas de cada comuna. En cada FOSEP, los vecinos pueden participar de intercambios directos con las autoridades de la Ciudad, representadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Ciudad y las Comunas. Allí, se busca identificar las herramientas necesarias para generar cambios en materia de seguridad de la propia comunidad y trabajar de forma conjunta para transmitir, intercambiar y enriquecer los conocimientos y experiencias en relación a las buenas prácticas de seguridad ciudadana. La conformación de los foros forma parte de la ley 5.688 del Sistema integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

El martes 19 de marzo a las 19 horas se realizó por Zoom el primer foro del año 2024 en la Comuna 12 (Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra). Reproducimos a continuación, algunos temas planteados en el encuentro:

“Hay gente que se apodera como propio el espacio público, tienen que hacer algo al respecto”.

“En Tronador y Plaza, no hay agentes policiales. En Enero le robaron a mi vecina. En los puentes de General Paz no se ven oficiales. En el Barrio Mitre siguen habiendo tiroteos”.

“Un grave problema es el estacionamiento porque hay vecinos que reservan su lugar colocando bidones o pintan el cordón de amarillo. Los martes, miércoles y jueves en horario de oficinas es imposible estacionar, los lunes y viernes hacen home office entonces no hay tantos autos. Esto sucede especialmente en Tronador entre Ramallo y Vedia”.

Autoridades policiales que estaban presentes en el encuentro afirmaron que: “Por falta de personal, no hay agentes en las Garitas en el horario nocturno. Tuvimos un incremento de personal y en uno o dos meses cuando tengan la antigüedad mínima vamos a poder cubrir esos lugares vacantes”. También contaron que hay un grupo especial en el Barrio Mitre que permitirá obtener resultados en poco tiempo.

Al escuchar esto un vecino dijo: “En el distrito más rico de todo el país: ¿Cómo nos vienen a decir que no tienen personal?. En el puente de Vedia y Superí no hay nadie en todo el día, aisladamente puede llegar a haber alguien. Hagan el reclamo correspondiente para que ocupen esos lugares”.

Ante la pregunta: ¿Cuál es el criterio que se utiliza para que algunos vecinos tengan en la puerta de su casa Garitas?, un comisario respondió lo siguiente: “La directiva es que no se autoricen más Garitas, las que existen van a permanecer pero no se van a incrementar. El agente que está en una garita cumple con un recorrido de cobertura igual que cualquier oficial ubicado en una esquina. Tiene que cumplir con una caminata mínima”.

“En Washington entre Manuel Pedraza y Tamborini ocurrieron varios hechos delictivos. Es una cuadra muy oscura, por eso pedimos más luminarias, y el domo no registra bien las imágenes porque está tapado por los árboles. Los móviles no pasan por esa cuadra”.

Ante esa inquietud el comisario de la zona dijo: ”Vamos a pedirte bien la dirección para ver lo de luminarias, tal vez haya que podar algún árbol. Estamos trabajando para que haya menos delitos, pero hay que tener en cuenta que el delito cero no existe en ninguna parte del mundo”.

“Vivo en Altolaguirre entre Crisólogo Larralde y Núñez. En el recorrido al Parque Sarmiento hay enfrentamientos entre ciclistas y automovilistas. Es impresionante la velocidad a la que andan los ciclistas en esos circuitos. Así como frenan a las motos en Triunvirato, tendrían que detener a los ciclistas que no tienen cascos, van sin luces y a mucha velocidad. Altolaguirre es una salida muy rápida a General Paz. Es una zona complicada, porque rodeando el parque se pueden escapar muy rápido los eventuales delincuentes. Antes se veía mucha policía en la zona y actualmente no. Sobre Núñez hicieron una loma de burro en la intersección con Altolaguirre a pedido de los vecinos pero no está señalizada. El otro día casi vuela un auto que venía a velocidad y no la vió. Por otro lado quiero comentar que hay muchas casas tomadas en Villa Urquiza”.

“Vivo en Washington y Tamborini. Los vecinos tenemos un grupo de WhatsApp a través del cual pedimos auxilio ante un hecho de inseguridad. Necesitamos alguna forma de tener un mecanismo de comunicación más rápido con la policía”.

A este vecino se le indicó que el 911 tiene una respuesta rapidísima. Además se lo invitó a participar por WhatsApp del grupo de “Vecinos en red”, hay uno por Comuna. Es una red que tiene 14.000 vecinos, y en los grupos están los presidentes de las Comunas, funcionarios y autoridades policiales. Es un sistema de gestión rápida en red donde el vecino hace una pregunta y se arroba al funcionario indicado para que se ocupe del tema. Aquellos que quieran sumarse a “Vecinos en Red” pueden escribirnos al WhatsApp de Mi Belgrano (11- 4409-3466) y los contactamos con los administradores.

