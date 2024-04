Los espacios verdes

La Comuna 13 cuenta con 94 espacios que corresponden a 144.452 hectáreas entre parques, plazas, plazoletas, bulevares, derivadores, canteros, veredas y espacios de cercanía. El mantenimiento y cuidado de los parques es ejecutado por diferentes empresas prestadoras de servicios de la ciudad, a partir de una licitación vigente que regula su trabajo. La empresa Parquizar II mantiene 87 espacios que corresponden a 81.182 hectáreas de los cuales seis de ellos son plazas emblemáticas y la empresa Salvatori S.A mantiene 7 espacios que corresponde a 63.270 hectáreas de los cuales uno es parque emblemático.

Consultamos a algunos vecinos sobre el estado de las Plazas de la Comuna y nos respondieron lo siguiente:

En la plaza Paso (Moldes y Virrey Olaguer y Feliú) los juegos están muy abandonados. Se rompieron un tobogán y una hamaca. El piso está todo levantado y los niños se caen. El bebedero no tiene presión de agua, y a los areneros les falta arena. ¿Se podrá hacer una mejora?

La Plaza Alberti, ubicada entre las calles Roosevelt, Arcos, Manuel Ugarte y O’Higgins, está muy bien. Paso todos los días por ahí

La plaza más cercana a mi hogar es la Noruega, en Mendoza y Amenábar. Está bien cuidada y es visitada todo el día por gente que disfruta de ella.

En la Plaza Noruega, en 2023, se construyó un nuevo piso en el canil.

La Plaza Balcarce que está ubicada entre la Av. Cabildo, Jaramillo, Vuelta de Obligado y Manzanares, en el barrio de Núñez, es mi preferida.

Vivo a una cuadra de la Félix Lima (Arias y Arcos). Esa era la plaza donde compartía mucho tiempo con mi amor pero desde que partió, no pude volver. Desde lejos la veo bien cuidada y limpia, ya llegará el momento en que pueda regresar.

Estoy enfrente de la Plaza Castelli que está ubicada entre las calles Juramento, Conde, Echeverría y las vías del Ferrocarril Mitre. En términos generales está bastante bien. Fue lamentable el tiempo que estuvo cerrada.

La plaza más cercana a mi hogar, es la que está en Federico Lacroze y Moldes. Se abrió al público a mediados de 2023. Está en el 65 % del espacio público de lo que fuera la ex playa de cargas del Ferrocarril. Se la ve cuidada, bien iluminada y sin rejas. Además se pusieron en valor los 2 edificios ferroviarios sobre Lacroze al 2700. En uno de ellos funciona un Centro Cultural para todas las edades y el otro aún está cerrado, sin uso. También se colocaron bancos con y sin respaldo,y algunas mesitas de cemento. Se mantuvieron elementos patrimoniales como la balanza de cargas de 1939, vías y durmientes que dan cuenta de la identidad ferroviaria del barrio. Participé de la lucha ciudadana por ese espacio verde y del diseño durante un año en la Comuna 13. Me gustaría que la cuidemos, que se siga manteniendo en buenas condiciones, que sigan funcionando los bebederos y que crezcan sanos los árboles nuevos porque hay poca sombra, que los residuos se tiren en forma separada usando los cestos que se colocaron y que los paseadores de perros y dueños de mascotas los lleven con correa y no los dejen al libre albedrío ya que es un espacio social donde hay niños y adultos mayores que pueden sufrir caídas o ser mordidos. Si el Estado y la ciudadanía cumplen con su rol, podremos seguir disfrutando de este espacio verde tan necesario.

El nuevo parque cuenta con 259 árboles en total. Nueva vegetación: peral de flor, roble piramidal, liquidámbar, lapacho, jacarandá, chañar, entre otros. Además, se instalaron 61 bancos nuevos y 79 luminarias 100% LED para brindar un espacio cómodo y seguro.

Aunque parezca mentira, en el extremo sur del barrio de Núñez y en las proximidades de tres importantes arterias como Av. CONGRESO, Av. CRAMER y Av. BALBÍN, la más próxima que existe es un espacio que mucho dista de ser una plaza, es la mal llamada PLAZA RAMÍREZ. Solo es una plazoleta donde después de la tercera modificación en su breve historia quedó un emplazamiento donde predomina el cemento.

El año pasado, en la Plaza Ramírez, se renovaron los caminos y el patio de juegos se unificó. Se mejoró la cancha de básquetbol y fútbol y se generaron nuevas áreas de descanso con bancos, mesas y sillas.

Reparaciones

Recomendaciones