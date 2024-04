Obra pluvial

Una vecina de Belgrano nos envió las fotos que acompañan este texto: “Quería comentar sobre una obra para instalar un caño pluvial en la calle Vidal al 1500, entre Virrey Avilés y Virrey del Pino. El año pasado estuvimos más de 3 meses con la calle cortada, con ruidos, barro, problemas para ingresar los autos, etc. Este año volvieron a romper en el mismo lugar, supongo que habían realizado algo mal. Ya llevan más de 2 meses y el ritmo de trabajo es paupérrimo. La zanja está abierta en parte desde hace más de un mes y la siguen agrandando, con días de trabajo intenso con ruidos y días que no pasa nada. Recién después de dos meses empezaron a colocar los caños. Ya no sabemos que hacer los vecinos para que nos informen que están haciendo y cuando terminan. ¡Es una vergüenza!

