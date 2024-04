A un año de la nueva normativa para estacionar

Hace un año, el 17 de abril de 2023, empezó a regir una nueva normativa para estacionar en la ciudad de Buenos Aires. Desde aquel día, se puede estacionar en ambas manos de las calles y en cualquier horario. En las avenidas se puede estacionar de ambos lados pero de 21 a 7 horas. Está prohibido estacionar durante las 24 horas del día, en los pasajes, al lado de las ciclovías y en las avenidas con Metrobus. En la nueva normativa, solamente está señalizada la excepción. Por ejemplo, en una calle donde está prohibido estacionar de mano izquierda, una avenida con prohibiciones o permitidos diferentes a la regla general (de 21 a 7) o algunas ciclovías en particular que permiten el estacionamiento en paralelo.

Muchos vecinos, cuando se quejan por la falta de lugar para estacionar, sostienen que los edificios se construyen sin tener cocheras suficientes. Años atrás consultamos por este tema al Arquitecto Mariano Orlando, quien dijo: “El código de planeamiento establece la obligatoriedad de cocheras de acuerdo a las características del lote y una cantidad proporcional de cocheras de acuerdo a las características de las unidades. Esto que ha sido hasta hace 10 años, razonable y equilibrado con la densidad de un lote privado y la rentabilidad de una inversión, se ve alterado con el incremento exponencial del parque automotor. Posiblemente deba repensarse esta norma, pero sin dudas, este fenómeno no puede absorberlo sólo el privado, debe ir apoyado por políticas públicas que impliquen la construcción de grandes estacionamientos barriales que concentren y atraigan esta demanda; despejando las arterias públicas y ganando en calidad paisajística y por consiguiente, en calidad de vida”.

En el año 2000 la Legislatura sancionó la ley 469, que autorizaba la construcción de 13 playas subterráneas en diferentes barrios. En La Comuna 13 se iban a realizar estacionamientos debajo de las siguientes plazas: Alberti (O’ Higgins, Roosevelt, Manuel Ugarte, Arcos), Balcarce (Av. Cabildo, Manzanares, Vuelta de Obligado, Jaramillo), Noruega (Amenábar, Mendoza, Ciudad de la Paz, Juramento), Juan José Paso (Virrey Loreto, Moldes, Olaguer y Feliú, Vías del Ferrocarril Mitre) y Barrancas de Belgrano (Av. Virrey Vértiz, Juramento, Zavalía, Echeverría).

En su momento, el Lic. Antonio E. Brailovsky expresó su preocupación por ese proyecto: “Me parece necesario advertir sobre los riesgos que pueden tener estas obras si no se realiza su evaluación de impacto ambiental. En una playa de estacionamiento hay un intenso movimiento de automotores. Cualquier persona que recorra una playa similar, situada al aire libre, podrá percibir el olor de los hidrocarburos quemados. Son gases fuertemente tóxicos y que, además, son cancerígenos probados. Si esos gases pueden percibirse claramente al aire libre, ¿no será más grave su presencia en un lugar cerrado? Esto supone la necesidad de un sistema de ventilación forzada para toda instalación subterránea en la que haya motores de combustión interna. Sin embargo, no hay nada en la Ley que plantee esa obligación al constructor. Además, estas obras comprometen una amplia superficie de terreno absorbente. Pueden afectar el poco suelo que actúa como regulador de inundaciones, al permitir que se infiltre una parte del agua de lluvia caída. Una losa parquizada no es terreno absorbente, en el sentido de que no puede filtrar hacia las napas subterráneas ninguna cantidad de agua llovida. Esas napas funcionan como un reservorio de agua de lluvia, que si no infiltrara, escurriría en superficie hacia los desagües y los arroyos entubados. Cuando llueve mucho, esos desagües no alcanzan y desbordan.

Estas obras pueden agregar más agua aún, al impedir la infiltración. Por ende, puede significar que en algunas zonas especialmente críticas se agraven los problemas de inundaciones. Sería penoso que termináramos construyendo inmensas piscinas subterráneas”.

¿DÓNDE SE PUEDE ESTACIONAR?

Ante la duda, los automovilistas pueden consultar por WhatsApp al Boti: 11-5050-0147. Para ello tienen que enviar un mensaje con la siguiente frase: “dónde estacionar”. Luego se puede hacer la consulta compartiendo la ubicación o escribiendo la calle y la altura exacta donde se va a estacionar.

