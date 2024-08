Dos comercios de Belgrano R

El barrio de Belgrano es un enclave de tradición y modernidad que ha sido testigo de un crecimiento comercial notable a lo largo de los años. Desde sus comienzos, los comercios han jugado un papel fundamental en el desarrollo económico y social de la zona. En esta oportunidad, exploramos la rica historia de dos establecimientos de Belgrano R.

Empezamos nuestro recorrido en la esquina de Superí y La Pampa donde desde hace 7 años está instalada la Farmacia Superi. Allí dialogamos con María Luján, la dueña del comercio, quien nos contó lo siguiente: “Nos gusta la tranquilidad de la zona, la calidez de los vecinos y la cercanía con todo. Tratamos de darle al barrio un servicio cálido, con atención personalizada, generando vínculos con el cliente para poder responder a sus necesidades. Nos diferencia la calidad humana y la personalización en el trato. Siempre vamos a recordar como nos dieron la bienvenida, y como se alegran con cada logro y nos acompañan en todo lo que nos pasa”. Los vecinos pueden hacer sus pedidos por WhatsApp al 11-6802-0346 o realizar sus compras onlines desde la Web: www.superifarma.com.ar

Seguimos caminando, hasta llegar al nuevo local de “El Perro Verde”, ubicado en Echeverría 3069, si bien se mudaron hace poco, antes estaban a media cuadra de este lugar. Allí hablamos con Valeria, la dueña del comercio, que nos dijo: “La veterinaria está en el barrio desde hace 35 años, abrimos un 10 de julio de 1989. El barrio es hermoso y nos enamoró desde el primer día. La parte de Belgrano R en la que estamos es muy familiar y muy cerca de espacios verdes. Vivo en villa Urquiza y uso el tren MITRE para llegar, que es muy cómodo y está muy bien cuidado. Me gusta la tranquilidad de la zona, la familiaridad que tenemos entre los vecinos, la estética que intentamos conservar entre todos para que el barrio, a pesar de que siga evolucionando, guarde su esencia. Ofrecemos un servicio integral muy completo, con especialistas de cada área, con la posibilidad de realizar estudios complementarios, todo en el mismo lugar: ecografías, radiografías, análisis de laboratorio. También contamos con farmacia, balanceados y pet shop, todo en un mismo lugar. Brindamos siempre una atención particular a cada paciente con mucho amor y profesionalismo. Muchos de nuestros pacientes cuando sus dueños los sacan a pasear y pasan por la puerta reconocen el lugar, festejan y quieren entrar. No importa que sea un domingo, un feriado o un horario en qué la vete está cerrada”. Para más información o consultas, pueden comunicarse por WhatsApp al 11-6736-4849.

Si tenés un comercio en Belgrano, Colegiales, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón o Coghlan y querés contarnos su historia, escribinos por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al: 11-4409-3466.

Recomendaciones