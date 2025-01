El lunes 06 de enero de 2025 se produjo un choque en Arcos y Larralde (barrio de Núñez). Uno de los autos involucrados fue un Hyundai Creta cuyo conductor, único ocupante, fue asistido en el lugar por personal del SAME. La conductora del otro vehículo, un Ford Ka, salió del auto por sus propios medios antes del arribo de los bomberos y fue trasladada hacia una unidad sanitaria a fin de ser evaluada. Los bomberos del grupo GER SAAVEDRA procedieron a realizar el corte de suministros de ambos rodados. Una vecina de la zona nos comentó: “Es un cruce donde no se ven bien los vehículos que salen acelerados del Paso Bajo Nivel y suelen producirse estos choques, totalmente evitables”. Hace casi dos años, en febrero de 2023, se había producido también un choque en Arcos y Larralde. En aquella oportunidad habían colisionado un colectivo de la línea 130 con un vehículo particular.

