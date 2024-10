La Noche de la Innovación

Este sábado 26 de octubre de 2024 a partir de las 19 horas, en el marco de la tecweek, se realizará un festival con entrada libre en el Parque de Innovación (El ingreso será por Campos Salles y Av. Del Libertador o por Av. Udaondo y Av. Del Libertador). Allí se presentarán diversas propuestas artísticas y tecnológicas, experiencias inmersivas y sensoriales, silent show, música en vivo, juegos, simuladores, gastronomía, etc.

Este festival tiene como objetivo que los ciudadanos conozcan las novedades en el campo de la tecnología y además vivan esos avances a través de diferentes opciones que la Ciudad les ofrece en un evento único, que posiciona y potencia a Buenos Aires como capital de la creatividad, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Cronograma



Escenario Central:

19:00 horas: Cata Spinetta – DJ Set.

19:45 horas: Juana Molina.

20:30 horas: Nico Sorín con Piazzolla Electrónico.

21: 30 horas: Zuker.

22:30 horas: Juan Ingaramo.

Galería Tech: Muestra artística de obras innovadoras de artistas argentinos: LA VIDA SECRETA DE LAS FLORES de Julieta Tarraubella, GENOMA EVA y ANDAMIOS de Marta Filkenstein.

Silent Show: Experiencia inmersiva con auriculares individuales acompañada de un show audiovisual de impacto (Ramiro Jota, Javier Medialdea, Jorge Crowe).

Artistas itinerantes: 20 artistas/ anfitriones se moverán entre diferentes áreas del evento, realizando actuaciones e interactuando con el público presente.

Zona inmersiva: Domo inmersivo – Dibujo interactivo tec. | Domo simulador: Festival no Convencional presentará la reversión de “Open Score”, una de las piezas pioneras en la relación arte-tecnología en el mundo. | Boti y espacio BA Gaming.

Zona de Experiencias Sensoriales: Beatmaker Experience – Immersive Music Environment| Kinect Illumination – Make The Force Be With You | Funny Make Up. La experiencia generará live content genuino para redes sociales | Motion Slices – Crafting Visual Dynamics.